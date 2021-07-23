استرجاع المحذوفات تطبيق واتساب GB WhatsApp التطبيق الجديد للتراسل الفوري

بالرغم من الشروط المفروضة عليه خلال الفترة الأخيرة من النسخة الأصلية لواتساب، إلا أن تطبيق واتساب GB WhatsApp التطبيق الجديد للتراسل الفوري والمُعدل، استطاع جذب العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم بالرغم من الشروط المفروضة عليه خلال الفترة الأخيرة من النسخة الأم، إلا أن تطبيق واتساب GB WhatsApp الجديد للتراسل الفوري، استطاع من جذب العديد من المستخدمين بنسبة كبيرة سواء الأندرويد أو iOS، نظرًا لمعالجته بعض المشكلات التي يعاني منها مستخدمي النسخة العادية، بالإضافة إلى توفير عدد من الميزات التي قد يحتاجونها ولا يجدونها في النسخة الأساسية، ما دفع شركة فيسبوك المالكة للتطبيق الشهير من تحذير المستخدمين من الحظر في حالة تحميلهم تلك النسخة، والتي وصفوا تحذيرهم أنه يرجع بعض المشكلات الأمنية التي قد تؤدي الحسابات الخاصة بالمستخدمين إلى الحظر.

استرجاع المحذوفات واتساب GB

وبالرغم من تحذير تطبيق واتس أب النسخة الرسمية من حظر تطبيقها للدردشة للمستخدمين بسبب انتشار نسخة غير رسمية من التطبيق، ومطالبتها جميع المستخدمين بضرورة البحث عن المنصات الرسمية فقط لتنزيل وتحميل تطبيقها وتشغيله، إلا أن الكثير من المستخدمين لنسخة GBWhatsApp يرون وجود العديد من المميزات فيه، وأنه يمثل بديل قوي للنسخة العادية، لاسيما وأنه يقدم ميزة الردود التلقائية على الرسائل، والقدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة من المحادثات، بالإضافة إلى عدد من الميزات الأخرى التي لا تتوفر بعد في الإصدار الرسمي سواء في هواتف الأندرويد أو الآيفون.

مميزات وتحميل واتساب GBWhatsApp

من أهم أسباب انتشار التطبيق خلال الفترة الأخيرة، هو تصميم البرنامج المشابه بدرجة كبيرة في الاسم للتطبيق الرسمي، وهو الأمر الذي جعل أصحاب الهواتف الذكية يفترضون أنه تم تطويره بواسطة الفريق الرسمي، لاسيما وأن GB WhatsApp استطاع من اكتساب قوة جذب بين المعجبين في جميع أنحاء العالم، بينما يرى الكثيرين أنه وفر لهم العديد من المميزات والمتطلبات الغير موجودة في النسخة العادية بالإضافة إلى توفير ميزة استرجاع المحذوفات وإخفاء علامات الوصول و إخفاء العلامتين الزرقاء و تغيير الثيمات و فتح اكثر من حساب واتس اب و العديد من الخصائص الرائعة التي لن تجدها في تطبيق واتساب الأصلي.