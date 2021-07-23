التسجيل في دعم ريف للعاطلين وللأسر المنتجة

التسجيل في دعم ريف للعاطلين التي يتساءل عنه الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية، وجميع شاغلي والعاملين في وظائف المجال الزراعي في المملكة، ومع تدهور الأحوال في فترة جائحة كرونا وغلاء الأسعار توقف الكثير منهم عن العمل، وتدهور الكثير من الإنتاج، لذا قامت وزارة المياه والبيئة الزراعية في المملكة العربية السعودية بتوفير دعم مادي مقدم للعاطلين أو العاملين في القطاع الزراعي وليس لديهم عائد مادي كافي، لذا إليكم هذا المقال وفيه سوف نقوم بذكر كل ما يتعلق بهذا الموضوع وما يدور حوله من أسئلة، وكيف يمكنك التسجيل في دعم الريف.

ما هو دعم ريف للعاطلين وللأسر المنتجة

هو عبارة عن دعم مادي مقدم من قبل وزارة المياه والبيئة الزراعية للعاملين في المجال الزراعي في أراضي المملكة العربية السعودية.

حيث يساهم الدعم في تحسين أوضاع العاملين ومساعدتهم في الحصول على اكتفاء ذاتي من تربية المواشي وزيادة انتاج المحاصيل الزراعية.

كما أنه يقدم العون لصغار الصيادين وغير ذلك من الأنشطة الزراعية المختلفة، ومساعدة الاسر المنتجة خاصة ربات البيوت.

كل ذلك يقع من ضمن أهداف المملكة في تحقيق رؤية 2030 التي تسعى لها في تطوير جميع القطاعات بها، والتي كان من ضمنها اقطاع الزراعي.

تقدم وزارة البيئة والمياه والزراعة أيضًا برنامج دعم المواشي لصغاري المربين.

مميزات دعم ريف للعاطلين وللأسر المنتجة

يعتبر برنامج ريف واحد من البرامج المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية لخدمة مواطنيها العاملين في المجال الزراعي.

الهدف الأساسي من البرنامج هو تحسين القطاع الزراعي في المملكة، والعمل على زيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استثمار الموارد البشرية الموجودة في المملكة في تنمية المجال الزراعي.

كما للبرنامج العديد من المميزات والفوائد العائدة على المملكة من قبل الدعم المقدم، والتي تتمثل فيما يلي:

تطوير إنتاج البن العربي.

العمل على تربية النحل وتزيد إنتاج العسل.

يهدف إلى تنمية القطاع الزراعي.

تطير مجال تربية المواشي.

التحسين من البيئة الزراعية.

تنمية إنتاج الورود.

تنمية الأنشطة الريفية.

تحسين ظروف المعيشة لصغار المزارعين.

كم مبلغ دعم ريف

يتساءل الكثير عن قيمة الدعم المادي المقدم من قبل برنامج ريف، وسوف نقوم بتوضيح ذلك فيما يلي:

يتم حساب الدعم وفقا للبرنامج المسجل فيه، من خلال منصة ريف الإلكترونية.

لا يؤثر الدعم المالي من برنامج ريف على الدعم المقدم من قبل الضمان الاجتماعي.

مبلغ دعم ريف لا يتجاوز ال 54 ألف ريال سعودي خلال العام الواحد لإجمالي البرامج المسجلة.

شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين

لكي تتمكن من التسجيل في دعم ريف، يجب وجود بعض الشروط الخاصة التي حددتها وزارة المياه والبيئة الزراعية في المملكة، ومن هذه الشروط ما يلي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

استخراج المتقدم وثيقة عمل حر.

ان يكون من ضمن العاملين في المجال الزراعي التي يدعمها البرنامج.

لا يحق للمتقدم أن يكون عامل ضمن قطاعات المملكة الأخرى، سواء كانت عام أو خاص.

أن يكون عمر المتقدم فوق ال 11 عام.

لابد أن يكون دخل المتقدم للتسجيل لا يتعدى ال 6000 ريال سعودي.

ألا تتخطى المشاريع المسجلة عن الدعم السنوي بمبلغ 54000 ريال سعودي.

امتلاك المتقدم لحساب بنكي خاص به، ولابد من إتمام عملية التسجيل في المنصة.

توفير مستندات تثبت مزاولة المهنة.

تطبيق جميع الشروط التي يقوم عليها البرنامج.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية التابعة لبرنامج ريف.

لابد من وجود وثيقة عمل حر، مثبتة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شهادة العمل الحر

عبارة عن شهادة مقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمواطنين المملكة العربية السعودية العاملين في المجالات الحرة.

الهدف من الحصول على هذه الشهادة، هو توثيق المهن الحرة المقدمة من مواطنين المملكة العربية السعودية في جميع أراضيها.

تضم الشهادة ما يقارب من 140 مهنة حرة مختلفة الأنواع والأعمار، فالفئة العمرية تتراوح من سن 20 إلى 60 عام.

لكي يتم الحصول على هذه الشهادة لبرنامج دعم الريف فلابد من تقديم أوراق تثبت إتمام كفاءة صاحب العمل في المهنة التي يقدمها.

يشترط الحصول عليها للمقدمين على دعم الريف للعاطلين كما عرفنا، ويمكنك التعرف على تفاصيل استخراج شهادة العمل الحر.

طريقة التسجيل في دعم ريف للعاطلين

بعد أن تعرفت على دعم ريف للعاطلين وللأسر المنتجة والشروط الخاصة لكي تتمكن من التسجيل في الدعم، والآن تبحث عن طريقة التسجيل، فيجب عليك إتمام الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية.

منها قم بالنقر على “التسجيل كأسر منتجة” والتي تجدها في أعلى الصفحة.

ثم ابدأ بالتسجيل من خلال الضغط على كلمة “تسجيل” في أسفل الصفحة.

أدخل البيانات المطلوبة في الخانة الفارغة لها.

قم بإرفاق عقد إيجار أو صك للبيت.

حدد مصدر الدخل ونوع نشاط الأسرة.

اذكر اختصار عن المشروع الذي تقدمه.

أدخل سنوات الخبرة.

قم بكتابة حسابات التواصل الاجتماعي الخاص بك.

أرفق صورة للمنتج الذي تقدمه ووثيقة للعمل الحر المعتمدة من قبل وزارة العمل.

أكمل إدخال باقي البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء، قم بالدخول مجدداً إلى برنامج ريف.

قم بتفعيل حسابك على المنصة.

أدخل البيانات الخاصة بالحساب المصرفي الخاص بك.

سيتم إرسال رسالة نصية بها رمز للتحقق.

قم بإدخال الرمز المرسل في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك توجه إلى الموقع وأكمل تسجيلك في برنامج ريف.

قم بالنقر على “التقديم على برامج التنمية الريفية”.

قم بالتسجيل في 3 برامج على الأقل عبى المنصة.

وبهذا نكون قد تعرفنا على تفاصيل برنامج الدعم المقدم للأسر في الريف من قبل الوزارة وكيفية التقديم فيه.