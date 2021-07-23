تمويل سيارات شبه جديدة ميسر يقدمه مصرف الراجحي للمواطنين

تمويل سيارات شبه جديدة من مصرف الراجحي، إن مصرف الراجحي يقدم للمواطنين فرصة للحصول علي سيارة شبه جديدة، إن الراجحي يسعى لتحقيق أحلام جميع المواطنين بالمملكة، فإن أهم أحلام المواطنين امتلاك سيارة بطريقة ميسرة، لذلك يتيح البنك تلك الفرصة الذهبية لامتلاك سيارة، حيث أن الراجحي قام بتوضيح تفاصيل الحصول علي تمويل سيارات شبه جديدة، فذكر مصرف الراجحي رابط التقديم علي التمويل الميسر بالمصرف في المملكة.

تمويل سيارات شبه جديدة

المواطنين العملاء لدي بنك الراجحي يبحثون تمويلات ميسرة للحصول علي سيارة أحلامهم بالمملكة، لذلك قدم بنك الراجحي حل مميز وهو تمويل سيارة شبه جديدة في المملكة، فإن البنك قام بتطوير التمويلات بحيث تناسب جميع المواطنين في المملكة، ومن مميزات تمويل السيارات شبه جديد تكون كالتالي:

التمويل متوفر للعملاء سواء بدون تحويل الراتب أو بتحويل الراتب.

يوفر الوكالات المعتمدة من مصرف الراجحي فقط السيارات الشبه جديدة.

يضمن الراجحي أن تكون المركبة سارية المفعول.

أقصي قيمة لقراءة العداد 5 ألاف كيلو متر.

يكون هناك تأمين شامل للسيارات.

يوفر نظام الدفعة الأخيرة.

طريقة التقديم علي التمويل

يذكر بنك الراجحي رابط الدخول للحصول علي تمويل السيارات، كما أن هناك شروط يضعها بنك الراجحي للتمكن من صرف أي التمويلات الميسرة، كما أن هناك أنظمة متاحة للاستفادة من أي تمويل سواء من خلال القيام بتحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب، فخطوات الدخول للقيام بالتقديم علي التمويل والحصول علية يكون كالتالي: