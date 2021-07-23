كيف تقرأ الرسائل المحذوفة في واتس اب وترى الحالات دون كشف هويتك مزايا واتساب خفية، وقد يرسل إليك أحد جهات اتصالك رسالة ثم يقوم بحذفها على الفور، ولا يعلم أحد أنه يستطيع رؤية تلك الرسائل المحذوفة، كما يمكنك معرفة من قام بقراءة رسالتك داخل مجموعة واتساب، كما يمكنك رؤية حالات الواتساب دون كشف هويتك بميزة أخرى، كيف تقرأ الرسائل المحذوفة في واتس اب وترى الحالات دون كشف هويتك مزايا واتساب الخفية.

كيف تقرأ الرسائل المحذوفة في واتس اب

إذا قام شخص بإرسال رسالة لك ثم قام بحذفها على الفور، والتي يبحث الكثير من مستخدمي الواتساب عن طريقة لرؤية الرسائل المحذوفة، يتم الدخول إلى جوجل بلاي وتنزيل برنامج notification history، ثم يتم فتح البرنامج والنقر على ok، ثم تفعيل Notification History Log ثم النقر على Troubleshooting، وتلك هي الميزة الأولى من مزايا الواتساب الخفية، ثم تظهر قائمة باشعارات كافة الرسائل التي تم حذفها بعد إرسالها لك على واتساب.

معرفة من قرأ رسالتي في مجموعة

ولكي تتمكن من معرفة من قام برؤية رسالتك في مجموعة واتساب، يتم الضغط ضغطة مطولة على الرسالة ثم النقر على الثلاث نقاط الخاصة بالإعدادات في أقصى يسار الشاشة ثم النقر على معلومات، وهذه هي الميزة الثانية من مزايا الواتساب الخفية، حتى تظهر قائمة تضم كافة الأشخاص الذين قرأوا تلك الرسالة، سواء كانوا ضمن قائمة اتصالك ام لا.

رؤية حالة أصدقائك بدون كشف هويتك

وهناك ميزة أخرى لا يعلمها الكثير من مستخدمي الواتساب، وهي رؤية حالات أصدقائك بدون كشف هويتك، يتم النقر على الثلاث نقاط المتتالية في أعلى يسار الشاشة، ثم يتم النقر على إعدادات يتم اختيار الحساب من بين خيارات عدة، ثم يتم اختيار الخصوصية لتظهر أيقونة مؤشرات قراءة الرسائل، يتم تفعيل خاصية مؤشرات قراءة الرسائل وتلك هي الميزة الثالثة من مزايا الواتساب الخفية، وذلك بعد تحديث الواتس اب 2021، وذلك لكي تتمكن من رؤية حالات اي صديق بدون الكشف عن هويتك، كيف تقرأ الرسائل المحذوفة في واتس اب وترى الحالات دون كشف هويتك مزايا واتساب خفية.