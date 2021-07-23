شوقي غريب يحذر اللاعبين من مباراة الأرجنتين المقبلة

يشارك منتخب مصر الأولمبي ضمن مباريات أولمبياد طوكيو 2020، والتي تم تأجيلها العام الماضي نتيجة انتشار فيروس كورونا العالمي، وقد أقيمت أول مباراة للمنتخب المصري أمام منتخب إسبانيا صباح يوم الخميس بتوقيت القاهرة، وقد نجح الفراعنة في تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة بعد انتهائها بالتعادل السلبي، ليحصد الفريق أو نقطة له في هذه المجموعة الصعبة، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا وأستراليا والأرجنتين.

غريب يحذر الفريق من مباراة الأرجنتين

قام شوقي غريب المدير الفني المصري للمنتخب الأولمبي بتحذير اللاعبين من مباراة الأرجنتين المقبلة، خاصة بضرورة اللعب بصورة جدية وعدم التهاون أمام المنتخبي الأرجنتيني، والذي سوف يسعى بصورة كبيرة للانتقام والحفاظ على حظوظه للصعود إلى الدور التالي، بعد خساراته في المباراة الماضية أمام منتخب أستراليا بهدفين مقابل لا شيء.

وتقام مباراة مصر والأرجنتين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، وطالب غريب اللاعبين باستغلال الحالة النفسية المرتفعة لمنتخب مصر بعد التعادل مع منتخب إسبانيا والحالة السيئة للأرجنتين بعد الخسارة في إحراز هدف مبكر في بداية المباراة يسهل عليهم المباراة ويفتح الطريق لمنتخب مصر في الوصول إلى النقطة الرابعة، والمنافسة بصورة كبيرة للحصول على أحد البطاقات المؤهلة للدور التالي.

حمدي يؤكد لسنا ضيف شرف الأولمبياد

صرح عمار حمدي لاعب فريق النادي الأهلي والمعار هذا الموسم لنادي الاتحاد السكندري والمشارك ضمن بعثة المنتخب المصري الأولمبي أن المنتخب لا يعد الجماهير بفكرة المشاركة الشريفة وأن المنتخب سوف ينافس بقوة على الصعود إلى الأدوار النهائية، فمنتخب مصر لا يعد ضيف شرف أولمبياد طوكيو ليخرج من الأدوار الأولى للبطولة.

أكد عمار حمدي أن اللاعبين سوف يبذلون قصارى جهدهم للفوز في جميع مباريات المنتخب المقبلة من أجل تحقيق هدف ميدالية أولمبية هذا العام، أما بالنسبة للمباراة الماضية فقد صرح حمدي أنه سعيد للغاية بالمشاركة في المباراة الافتتاحية للمنتخب أمام أسبانيا، والذي يعد من أقوى المنتخبات في البطولة الحالية، خاصة أنه يضمن نحو ستة لاعبين كانوا مشاركين مع منتخب أسبانيا الأول ضمن مباريات يورو 2020 والتي أقيمت قبل مباريات الأولمبياد بأيام قليلة.