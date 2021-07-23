حجاج بيت الله الحرام ينهون أداء مناسك الحج لهذا العام

جدة - نرمين السيد - وكشف الأمين العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن المعيوف أنه تم تفويج 7 آلاف و200 حاج، اليوم، ممن اختاروا التأخر إلى اليوم الثالث عشر من ذى الحجة بين منى والحرم المكى عبر حافلات النقل الآمن؛ لتمكينهم من أداء طواف الوداع، وإتمام مناسك الحج، علماً بأن غالبية الحجاج الذين يبلغ عددهم 60 ألفاً فضلوا التعجل أمس الخميس.

ورمى الحجاج الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكانى بين الحجيج.

من جهتها، رفعت مديرية الدفاع المدنى جاهزيتها فى جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به، وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدنى وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.

كما وفرت هيئة الهلال الأحمر السعودى 14 مركزاً إسعافياً بأكثر من 134 ممارساً صحياً تابعين للهيئة فى مشعر منى ومناطق تواجد الحجاج.

وتم تجهيز مستشفى منى الوادى بمشعر منى، الذى تبلغ سعته السريرية 85 سريراً، و24 سريراً بقسم الطوارئ، و6 أسرة للإنعاش القلبى الرئوى، و4 أسرة لحالات الاشتباه فى الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوى، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25 سريراً، فضلاً عن 22 سريراً لحالات الإجهاد الحرارى.

ويعمل المستشفى على مدار 24 ساعة لخدمة الحجاج بدعم من 240 من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية.

وبعد الانتهاء من الرمى فى مشعر منى توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع الذى يعد آخر واجبات الحج التى ينبغى على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائداً إلى بلده، ولا يُعفى منه إلا الحائض والنفساء.

وعملت رئاسة شؤون الحرمين على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن فى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، عبر تطبيق إجراءات التباعد الجسدى بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكى وصحن المطاف التى تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحى.

كما أكملت تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضى والأول، والبالغ عددها 25 مساراً بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضى، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوى الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، بالإضافة لتخصيص أبواب محدّدة للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أى تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

بدورها، بثّت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أكثر من 900 ألف رسالة "sms" عبر جميع مشغلى شركات الاتصالات للحجاج ومقدمى الخدمة لهم بأكثر من 10 لغات منذ بدء موسم الحج، تضمنت ما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية فى أحكام المناسك، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية؛ لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكملت الهيئة العامة للطيران المدنى فى السعودية استعداداتها لتوديع الحجاج المغادرين إلى أماكن إقامتهم بعد أن أنهوا مناسك حج هذا العام عبر مطارى الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنور من خلال خطة تشغيلية متكاملة.

وكان وزير الصحة السعودى الدكتور توفيق الربيعة أعلن، الخميس، نجاح خطة الحج الصحية لهذا العام 1442 هجرية، وخلو حج هذا العام من التفشيات لفيروس كورونا، وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى.

وقال وزير الصحة إن الجهات المشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ خطة الحج الصحية؛ لضمان سلامة الحجاج ومنع انتشار العدوى بينهم فى ظل جائحة كورونا.

وأضاف: "بفضل الله أسهمت هذه الجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية فى التعامل مع الوضع الصحى للجائحة خلال موسم الحج لهذا العام، الذى استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج من مستكملى اللقاح، ما كان له الأثر الملموس فى الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج".

واستحدثت المملكة خلال الموسم الحالى عدداً من التطبيقات التكنولوجية، التى مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وحققت متطلبات الاحترازات الوقائية.