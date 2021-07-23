باكو: مقتل جندى أذربيجانى جراء إطلاق النار من جانب أرمينيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة: "قامت وحدات القوات المسلحة الأرمنية فى الساعة 16:00 تقريبا من 23 يوليو الجارى من مواقعها فى منطقة باساركيتشاركى باستهداف مواقع الجيش الأذربيجانى على جزء كيلبادجارسك من الحدود الأرمنية الأذربيجانية".

وأضافت "ونتيجة طلقة قناصة من الجانب الأرمنى قتل جندى الجيش الأذربيجانى، فارمان ياجوبلو"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".