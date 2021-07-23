الكاظمى: الفساد وراء تفجير حى الصدر

جدة - نرمين السيد - وخلال زيارته لجرحى التفجير الانتحارى فى سوق شعبية فى حى الصدر الشيعى، جدد الكاظمى التأكيد على حاجة العراقيين إلى التكاتف، والتخطيط المدروس، والعمل على مدار الساعة؛ من أجل تصحيح وضع القطاع الصحى فى البلاد.
وحسبما نقل بيان الحكومة العراقية، قال الكاظمى مخاطبًا المصابين الراقدين: "أنتم أمانة فى أعناقنا، والإرهاب الجبان دأب على خسته فى استهداف المدنيين العزّل فى الأسواق".
وأشار رئيس الوزراء العراقى إلى "أن ما حدث من تفجير إرهابى كان نتيجة للفساد والتراكمات التى نحاول جاهدين إصلاحها".
وكان تفجير انتحارى قد وقع، مساء الإثنين الماضى، فى سوق شعبية فى حى الصدر الشيعى، أوقع 30 قتيلاً، وأكثر من 50 مصابًا.
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