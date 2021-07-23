ما هي أسعار البنزين الجديدة في مصر بعد الزيادة وثبات سعر السولار

ما هي أسعار البنزين الجديدة في مصر، هذا السؤال الذي أصبح يتكرر على لسان كل مواطن مصري تفاجئ بزيادة سعر البنزين في الصباح، حيث قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه دون سابق إنذار، لا سيما تتم المراجعة الدورية لأسعار الوقود وفق العرض والطلب على برميل البترول، فقد تتغير الأسعار بالارتفاع أو الهبوط وفق البورصة العالمية للمنتجات البترولية.

تقوم لجنة التسعير بتحديد قيمة النفط وإعادة تسعير لتر البنزين كل أربعة أشهر في كل ربع سنوي جديد، تمت زيادة سعر البنزين في مصر بداية من الجمعة الموافق 23 يوليو عام 2021 بداية من التاسعة صباحاً، وذلك بزيادة أسعار البنزين 25 قرشًا في بنزين 80 وبنزين 92 وبنزين 95 بالرغم من تثبيت سعر السولار، في هذا المقال نوضح لكم ما هي أسعار البنزين الجديدة في مصر.

سعر بنزين 80 الجديد : سعر اللتر 6.75 جنيهاً بدلاً من 6.50 جنيهاً.

سعر بنزين 92 الجديد: سعر اللتر 8 جنيهاً بدلاً من 7.75 جنيهاً.

سعر بنزين 95 الجديد: سعر اللتر 9 جنيهاً بدلاً من 8.75 جنيهاً.

سعر السولار الجديد: سعر اللتر 6.75 جنيهاً وهو ثابت.

أنبوبة البوتاجاز: سعر الأنبوبة 65 جنيهاً وهو ثابت.

أسعار البنزين اليوم

تم تغيير أسعار البنزين اليوم وفقاً لتغيير أسعار المنتجات البترولية في البورصة العالمية، حيث تم تحديد سعر البنزين الجديد بعد توصيات اللجنة المخصصة لتغيير الأسعار بعد زيادة الارتفاع، كما أتضح ذلك في ثبوت سعر لتر السولار عند 6.75 جنيهاً وثبوت سعر أنبوبة البوتاجاز عند 65 جنيهاً، مما يمنح الاستقرار للسوق المصري في عدم زيادة أسعار المواصلات العامة والنقل للحد من زيادة الأسعار.

تحديث أسعار البنزين في مصر

تم تحديد أسعار البنزين الجديدة في مصر بسبب أرتفاع سعر خام برنت بنسبة 12% وثبات في سعر الصرف العالمي للجنيه المصري، تحدد المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % وفق قرارات لجنة تحديد الأسعار وسط الأوضاع الحالية، علاوة على ذلك فإن التغير في أسعار خام برنت بسبب العرض والطلب يحدد وفق الاستهلاك العالمي للنفط، أوصت اللجنة بزيادة جميع أنواع البنزين 25 قرشا لكل لتر مع ثبات سعر السولار وأنبوبة البوتاجاز، كي لا يتأثر المواطن بشكل غير مباشر في أرتفاع أسعر السلع الغذائية وأجرة وسائل النقل، فهل يتأثر المواطن المصري أم لا بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة في مصر.