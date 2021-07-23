تعديل تردد أون تايم سبورت 2021 ON TIME SPORTS لتجنب تقف إشارة البث

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تردد أون تايم سبورت 2021 واحد من الترددات التي دائما ما نجد عليها بحث كبير وخاصة في الفترات الأخيرة التي بدأت فيه إدارة القناة في نقل مباريات أوروبية مهمه، أبرزها مباراة ليفربول وماينز التي تقام اليوم على قناة On Time Sports 1، ومباراة جالاتا سرايا التركي في دوري أبطال أوروبا، لهذا دعت إدارة القناة بتعديل تردد القناة لتجنب تقف إشارة البث بعد تحديثات هذا الشهر.تعديل تردد أون تايم سبورت 2021
يمكنكم اليوم تعديل إشارة بث قنوات ON TIME SPORTS على القمر الصناعي نايل ووضع التردد الجديد للقنوات الثلاث من أجل ضمان استمرار انتظام عمل القناة علي جهاز الرسيفر لديك، في عدم وضع التردد الجديد للقناة ستتوقف مشاهدتك للقنوات الرياضية الثلاث ON TIME SPORTS 1,2,3، لهذا بدأ تردد القناة الفضائي يصبح ترند في معظم مواقع البحث منذ ساعات قليلة، من أجل التعرف على التردد الجديد للقناة، كما قامت قنوات أخري بتحديث ترددها مثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الذي تم تحديثة في نهاية الشهر الماضي وكذلك تردد كرتون نتورك بالعربية الذي تم تحديثة في بداية شهر يوليو 2021.تحديث تردد On Time Sports 1
يمكنكم تحديث التردد الجديد on time Sports 1 من خلال تسجيل الرقم الجديد للقناة كالتالي:
- رقم التردد: 11449.
- رقم الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تتمكن من إستقبال التردد الحديث للقناة الثانية من قنوات اون تايم سبورت 2 من خلال تتبع الرقم الجديد للقناة كالتالي:
- التردد الجديد: 10853.
- الترميز الجديد: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
قامت قنوات ON TIME بإصدار اخر قنواتها الرياضية والتي كانت مخصصة للالعاب الصالات مثل كرة اليد والسلة والطائرة والاسكواش وغيرها من الألعاب الفردية لهذا يمكنكم ايضا التعرف على ترددها الجديد كالتالي:
- التردد: 12303.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
وصلنا معكم إلي ختام التذكير بتعديل تردد أون تايم سبورت 2021 لتجنب تقف إشارة البث الليلة.
الوسوم
تردد أون تايم سبورت 2021 واحد من الترددات التي دائما ما نجد عليها بحث كبير وخاصة في الفترات الأخيرة التي بدأت فيه إدارة القناة في نقل مباريات أوروبية مهمه، أبرزها مباراة ليفربول وماينز التي تقام اليوم على قناة On Time Sports 1، ومباراة جالاتا سرايا التركي في دوري أبطال أوروبا، لهذا دعت إدارة القناة بتعديل تردد القناة لتجنب تقف إشارة البث بعد تحديثات هذا الشهر.تعديل تردد أون تايم سبورت 2021
يمكنكم اليوم تعديل إشارة بث قنوات ON TIME SPORTS على القمر الصناعي نايل ووضع التردد الجديد للقنوات الثلاث من أجل ضمان استمرار انتظام عمل القناة علي جهاز الرسيفر لديك، في عدم وضع التردد الجديد للقناة ستتوقف مشاهدتك للقنوات الرياضية الثلاث ON TIME SPORTS 1,2,3، لهذا بدأ تردد القناة الفضائي يصبح ترند في معظم مواقع البحث منذ ساعات قليلة، من أجل التعرف على التردد الجديد للقناة، كما قامت قنوات أخري بتحديث ترددها مثل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الذي تم تحديثة في نهاية الشهر الماضي وكذلك تردد كرتون نتورك بالعربية الذي تم تحديثة في بداية شهر يوليو 2021.تحديث تردد On Time Sports 1
يمكنكم تحديث التردد الجديد on time Sports 1 من خلال تسجيل الرقم الجديد للقناة كالتالي:
- رقم التردد: 11449.
- رقم الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تتمكن من إستقبال التردد الحديث للقناة الثانية من قنوات اون تايم سبورت 2 من خلال تتبع الرقم الجديد للقناة كالتالي:
- التردد الجديد: 10853.
- الترميز الجديد: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
قامت قنوات ON TIME بإصدار اخر قنواتها الرياضية والتي كانت مخصصة للالعاب الصالات مثل كرة اليد والسلة والطائرة والاسكواش وغيرها من الألعاب الفردية لهذا يمكنكم ايضا التعرف على ترددها الجديد كالتالي:
- التردد: 12303.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي
- القمر الصناعي: نايل سات.
وصلنا معكم إلي ختام التذكير بتعديل تردد أون تايم سبورت 2021 لتجنب تقف إشارة البث الليلة.
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