أوساكا توقد مرجل "طوكيو 2020"

أوقدت لاعبة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا المرجل الأولمبي، الجمعة، في العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف النسخة الثانية والثلاثين للحدث الرياضي الضخم، بعد تأجيل لعام كامل جراء جائحة كوفيد-19.

وستضيئ الشعلة الأولمبية التي شهدت مساراً صعباً، الملعب الأولمبي في طوكيو حتى نهاية الأولمبياد مساء الأحد، في الثامن من أغسطس المقبل، بعد أسبوعين من المنافسات التي سيشارك فيها 11090 رياضياً يشكلون 206 وفود من كل أنحاء العالم، ويتسابقون على 339 ميدالية في 33 رياضة.

وانطلق حفل افتتاح دورة طوكيو 2020، بعروض بسيطة لراقصين، وعرض ضوئي متطور، في الاستاد الأولمبي في طوكيو.

وحضر الحفل ألف شخص فقط، من الشخصيات المهمة والمسؤولين، بينما تبقى أغلب مقاعد الاستاد الكبير خالية من الجماهير.