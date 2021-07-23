رئيسة مجلس النواب الأمريكي تستقبل الملك وولي العهد في مبنى الكابيتول

دوت الخليج :- استقبلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الخميس، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مبنى الكابيتول في واشنطن.

ويعقد الملك عدة لقاءات في المجلس، بينها لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، غريغوري ميكس، ومع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي كيفين ماكارثي، وهناك لقاء آخر مع اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب الأميركي، التي تترأسها عضو مجلس النواب باربرا لي"، بحسب موفد "المملكة" في واشنطن.

وأضاف: "تتواصل الأصداء الإيجابية حول لقاءات جلالة الملك، وما تحدث به القيادات الأربعاء في مجلس الشيوخ الأميركي تمثلت في إطار العلاقات الثنائية وكيفية تعزيرها، وكيفية دعم الأردن في المجالات كافة، والاطلاع على رؤية جلالة الملك فيما يتعلق بقضايا أساسية، ومنها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، وتثبيت الاستقرار في غزة".

"الكل يتطلع هنا في الولايات المتحدة إلى أهمية الدور المحوري والأساسي للأردن، ورؤى وقيادة جلالة الملك وكيفية التعاون مع الأردن في المرحلة المقبلة في حل كافة القضايا، ولتأمين الاستقرار الإقليمي"، بحسب موفد "المملكة".

الملك، التقى الأربعاء عددا من قيادات مجلس الشيوخ، التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعد يومين من لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يعد اللقاء الأول لزعيم عربي مع الرئيس بايدن منذ انتخابه.

وبحث جلالة الملك مع مجلس الشيوخ، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة، فضلا عن آخر التطورات في المنطقة.

وأعرب جلالته عن تقديره لدعم الولايات المتحدة للأردن على مر السنين، وفي شتى القطاعات، خاصة الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى مجالات الأمن والدفاع.

وجرى استعراض الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا" على الأردن، والإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من تداعياتها، وتناول اللقاء العبء الذي يتحمله الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، وسط انخفاض حاد في الدعم الدولي من الدول المانحة، حيث تمت إلى الآن تغطية نحو 8% فقط من احتياجات الأردن لهذا العام لاستضافة اللاجئين.