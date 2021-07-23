الرئيس التونسى: من أجرم بحق الشعب سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون

جدة - نرمين السيد - شدد الرئيس التونسى على أن من يعتقد أنه سيدخل فى تحالف ضد الشعب واهم، وأنه يحتاج للتلقيح، مؤكدًا أن من أجرم بحق الشعب سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون.
وقال الرئيس التونسى: "نسابق الزمن حتى لا يسقط مزيد من الضحايا بسبب كورونا".
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