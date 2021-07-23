طريقة التسجيل في ناجز 1443 مستخدم جديد وكيفية الاستعلام ،أنشأت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية موقعًا إلكترونيًا يسهل على المواطنين استكمال جميع الإجراءات القضائية التي يريدونها دون الذهاب إلى الوزارة. يخدم هذا الموقع أصحاب الأعمال والأفراد أيضًا ، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد للمواطن ، حيث إنها خدمة متوفرة في أي وقت. من أهداف الموقع أنه يضمن الدقة والجودة في الخدمات ، مع الاستجابة السريعة للباحثين عن الخدمة. من خلال هذا التقرير سوف نسلط الضوء على خطوات تسجيل مستخدم جديد في ناجز.

طريقة التسجيل في ناجز

1443

لكي تتمكن من الدخول و التسجيل بشكل صحيح علي منصة ناجز كا مستخدم جديد ، هناك عدة خطوات يجب عليك اتباعها بشكل صحيح لكي تتمكن من الدخول والتسجيل وعمل حساب جديد علي منصة ناجز ، وهذه الخطوات سوف نستعرضها الآن بشكل مفصل لكي تتمكن من عمل حساب جديد بشكل صحيح ، وهذه الخطوات هي :

عليك أن تذهب إلى بوابة ناجز

انقر فوق كلمة “تسجيل الدخول” في الجزء العلوي من الصفحة.

ستذهب إلى بوابة الوصول الوطنية ، ثم تضغط على تسجيل جديد.

ثم تفتح بوابة أبشر.

انقر فوق الخدمة الفردية.

ثم انقر فوق مستخدم جديد

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ثم اكتب اسم المستخدم باللغة الإنجليزية.

اكتب رقم هويتك. اكتب كلمة المرور ، ثم أكدها.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني .

ثم حدد اللغة.

أدخل رمز التحقق.

ثم انقر فوق موافق على “سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام”.

سيتم إرسال رسالة تأكيد إليك مع رمز التحقق.

اكتب رمز التحقق ، ثم انقر فوق الزر “تحقق”.

انقر فوق “إنهاء” ،

وبذلك تكون قد انتهيت من التسجيل ويجب عليك تفعيله من خلال أجهزة الصراف الآلي أو البنوك.

الاستعلام عن معاملة على منصة ناجز

يمكن للأفراد الاستعلام عن معاملة على منصة ناجز من خلال عدة خطوات يمكن اتباعها على النحو التالي: