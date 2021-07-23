شروط التقديم على المعاش المبكر وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة

شروط التقديم على المعاش المبكر بتم وفقا للشروط تحددها الموسسه للعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة للنظام التامينات الاجتماعية وفقا للحالة الصحية او نتيجة العجز الكلى او الجزئى، ويتم إحالة الموظف في المؤسسات الحكومية بالمملكة للتقاعد عند بلوغه سن ال60 سنة واصبح التقاعد قبل بلوغ السن القانونى فى حالات معينة، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات لعملائها حيث تقوم بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، كذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين من المشتركين في نظام التأمينات التقديم على المعاش المبكرويتم تقديم خدمات التقاعد الكتروانيا عن طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية والتطبيق على الأجهزة الذكية. شروط التقديم على المعاش المبكر أن يكون عمر الموظف المتقدم للحصول على الطلب أقل من 60 سنة. يشترط على الموظف إكمال فترة مساهمة لا تقل عن 300 شهر او25 عام. يقوم الموظف بترك العمل المغطى من قبل نظام التأمينات الاجتماعية يتم تقديم طلب الحصول على المعاش المبكر من خلال منصة المؤسسة العامة للتأمينات. يبدأ استحقاق المتقدم للمعاش بداية من الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم طلب الحصول على المعاش المبكر. طريقة التقديم على المعاش المبكر الدخول على منصة التأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول. الدخول على نافذة تأميناتي. ثم النقر على المعاشات. عرض نافذة جديدة تقوم من خلالها بتوضيح مدى أهلية المستفيد للمعاش التقاعدي. الضغط على طلب التقاعد في حالة كنت من المؤهلين للحصول على المعاش التقاعدي. استكمال الخطوات المطلوبة للانتهاء من تقديم الطلب. الأوراق المطلوبة لصرف المعاش صورة من بطاقة الهوية الوطنية ونموذج من عمليات التعويضات تقديم صورة من كرت العائلة ويتم تقديمه في حالة وجود معالين. رقم الحساب المصرفي الذي يريد صرف المعاش التقاعدي عليه. يجب تقديم صورة من الوكالة لتوكيل أحد لصرف المعاش يشترط تقديم تعهد من المتقدم بعدم العودة مرة أخرى. نموذج إقرار سنوي بالمواعيد المحددة من التأمينات الاجتماعية. شروط التقديم على المعاش المبكرطريقة التقديم على المعاش المبكرالأوراق المطلوبة لصرف المعاش الوسوم

شروط التقديم على المعاش المبكر بتم وفقا للشروط تحددها الموسسه للعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة للنظام التامينات الاجتماعية وفقا للحالة الصحية او نتيجة العجز الكلى او الجزئى، ويتم إحالة الموظف في المؤسسات الحكومية بالمملكة للتقاعد عند بلوغه سن ال60 سنة واصبح التقاعد قبل بلوغ السن القانونى فى حالات معينة، وتقدم المؤسسة العامة للتقاعد العديد من الخدمات لعملائها حيث تقوم بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا للتقاعد، كذلك صرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى، وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للموظفين من المشتركين في نظام التأمينات التقديم على المعاش المبكرويتم تقديم خدمات التقاعد الكتروانيا عن طريق بوابة المؤسسة الإلكترونية والتطبيق على الأجهزة الذكية. شروط التقديم على المعاش المبكر أن يكون عمر الموظف المتقدم للحصول على الطلب أقل من 60 سنة. يشترط على الموظف إكمال فترة مساهمة لا تقل عن 300 شهر او25 عام. يقوم الموظف بترك العمل المغطى من قبل نظام التأمينات الاجتماعية يتم تقديم طلب الحصول على المعاش المبكر من خلال منصة المؤسسة العامة للتأمينات. يبدأ استحقاق المتقدم للمعاش بداية من الشهر التالي للشهر الذي قام فيه بتقديم طلب الحصول على المعاش المبكر. طريقة التقديم على المعاش المبكر الدخول على منصة التأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول. الدخول على نافذة تأميناتي. ثم النقر على المعاشات. عرض نافذة جديدة تقوم من خلالها بتوضيح مدى أهلية المستفيد للمعاش التقاعدي. الضغط على طلب التقاعد في حالة كنت من المؤهلين للحصول على المعاش التقاعدي. استكمال الخطوات المطلوبة للانتهاء من تقديم الطلب. الأوراق المطلوبة لصرف المعاش صورة من بطاقة الهوية الوطنية ونموذج من عمليات التعويضات تقديم صورة من كرت العائلة ويتم تقديمه في حالة وجود معالين. رقم الحساب المصرفي الذي يريد صرف المعاش التقاعدي عليه. يجب تقديم صورة من الوكالة لتوكيل أحد لصرف المعاش يشترط تقديم تعهد من المتقدم بعدم العودة مرة أخرى. نموذج إقرار سنوي بالمواعيد المحددة من التأمينات الاجتماعية. شروط التقديم على المعاش المبكرطريقة التقديم على المعاش المبكرالأوراق المطلوبة لصرف المعاش

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