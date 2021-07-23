عاجل.. مقتل 3 لاجئين برصاص عناصر داعش في مخيم الهول

جدة - نرمين السيد - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، مقتل 3 لاجئين عراقيين، بينهم امرأة، برصاص عناصر داعش فى مخيم الهول فى جنوب شرق الحسكة، خلال القسمين الأول والثانى من المخيم.





وبحسب المرصد، بلغ تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية، 19 جريمة قتل فى مخيم الهول، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد فى مخيم الهول. وكان المرصد أعلن فى يوليو الجارى، مقتل لاجئة عراقية فى مخيم الهول أقصى جنوب شرقى الحسكة، نفذتها طفل تركى من أذرع التنظيم، عمره 14 عامًا، وسط عودة عناصر داعش إلى المنطقة من جديدة.

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