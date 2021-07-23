سفير الصومال مهنئا السيسى ومصر بذكرى ثورة ٢٣ يوليو: قدمت نموذجاً ملهماً

جدة - نرمين السيد - هنأ السفير إلياس شيخ عمر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو، التى أرست قواعد الحكم الجمهورى ودعائم الديمقراطية فى مصر .





وقال سفير الصومال فى بيان له، اليوم الجمعة، بهذه المناسبة، إن ثورة 23 يوليو المجيدة قدمت نموذجاً ملهماً فى الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، مضيفًا: "أتقدم بأصدق الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.. أعادها على مصرنا بمزيد من التقدم والازدهار والنماء والأمن والأمان". وأكد سفير الصومال، أن تلك الذكرى الوطنية المصرية الخالدة صنعت تاريخًا جديدًا لمصر والمنطقة، وضربت أروع الأمثلة فى التلاحم بين الشعب المصرى مع قواته المسلحة لإعلاء قيم الاستقلال والعدالة والحرية للحفاظ على الدولة المصرية. وشدد سفير الصومال على أن مصر هى الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار فى المنطقة، مشيدًا بمستوى العلاقات المصرية الصومالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس محمد عبد الله فرماجو.

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