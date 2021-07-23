رقم برنامج دروب الموحد وطريقة الاشتراك للحصول على وظيفة مناسبة

رقم برنامج دروب الموحد، يعتبر برنامج ومنصة دروب واحد من اهم البرامج التي تقدمها المملكة من أجل الارتقاء بسوق العمل السعودي والعاملين في الوظائف المختلفة، وتم إطلاق هذا البرنامج في عام 2014 كمبادرة وطنية لمساعدة كافة الطلبة والباحثين عن العمل في الحصول على الوظيفة المناسبة.

رقم برنامج دروب الموحد

يهدف برنامج دروب إلى تطوير المستوى المهني والوظيفي لكافة العاملين في المملكة في كافة القطاعات تحت رعاية صندوق الموارد البشرية، من خلال البرامج التدريبية الموثقة والتي يحصل من خلالها المتدرب على شهادة معتمدة يتم الاعتراف بها في كافة الشركات.

وفر برنامج دروب للملتحقين به رقم موحد يمكن الاتصال عليه في حال الحاجة على الدعم الفني أو الاستفسار عن البرامج التدريبية المتاحة من خلال الرقم الموحد” 920020301″.

التواصل الإلكتروني مع موقع دروب

يوفر موقع دروب الإلكتروني وسيلة التواصل عبر نموذج الاتصال ويمكن القيام بهذه الخطوات:

التوجه إلى منصة دروب الإلكترونية.

الانتقال إلى أيقونة اتصل بنا من الشريط العلوي.

الدخول على الخدمة والضغط على نموذج التواصل.

تحديد نوع التواصل سواء شكوى أو الطلبات التقنية أو طلب خدمة، أو اقتراح.

الدخول على الخدمة المطلوبة وكتابة البيانات ومنها تحديد اسم البرنامج من القائمة.

الضغط على رفع تذكرة.

أو الضغط على التسجيل في برنامج طاقات للحصول على الخدمات.

أهم خدمات برنامج دروب

يوفر برنامج دروب البرامج التدريبية من خلال صندوق دعم الموارد البشرية هدف ويقدم البرنامج خدماته للأفراد والمنشآت ومن خدمات البرنامج للأفراد ما يلي:

التسجيل في برنامج دروب للأفراد مجاني.

يعمل البرنامج على توفير التدريبات اللازمة لتحسين المهارات المهنية والوظيفية.

تقديم المساعدة اللازمة للحصول على الوظيفة المناسبة.

يتم توثيق المهارات المكتسبة عن طريق الشهادات المعتمدة التي يمكن تقديمها لجهات مختلفة.

مميزات برنامج دروب وكيفية التسجيل

يمكن للمواطنين السعوديين الأكبر من 18 عام الاشتراك والتسجيل في برنامج دروب الذي يوفر دورات تدريبية باللغتين العربية والانجليزية ويوفر شهادات معتمدة للمتدربين عند انتهاء الدورة التدريبية، وذلك من خلال الدخول لمنصة دروب، وتخي نوع الدورة من الدورات الموجودة بالمنصة والتي تتجاوز 300 دورة.

ومن أهم ما يميز برنامج دروب أنه يعطي للمتدرب شهادة معتمدة من linkedIn learning. يساعد المتدرب على إيجاد وظيفة مناسبة، الحصول على العديد من الدورات التعليمية المطلوبة في سوق العمل، كما يعرض البرنامج بشكل مجاني.