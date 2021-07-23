طريقة الاعتراض على فاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية 1443 ، سنتعرف على تفاصيلها من خلال هذا المقال ، حيث تقدم الشركة السعودية للكهرباء العديد من الخدمات لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها ، وهي شركة مساهمة عامة تتولى مهمة نقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية ، وكذلك مهمة شراء وبيع وتقديم خدمات الطاقة الكهربائية في المملكة ، سواء من خلالها أو من خلال الشركات المملوكة لها ، وإحدى شركاتها. أبرز الخدمات هو الاعتراض على فاتورة الكهرباء ، ولهذا سنتعرف على الطريقة المعتمدة للاعتراض على الفاتورة.

الاعتراض على فاتورة الكهرباء السعودية من الخدمات التي توفرها الشركة السعودية للكهرباء والتي تمكن المستفيدين من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها من تقديم شكوى لشركة الكهرباء للاعتراض على فاتورتهم ، و يتم تقديم هذا الاعتراض في حال عدم الرضا والشعور بالظلم في التفاصيل أو رسوم فاتورة الكهرباء ومبالغ المستفيد ، وعادة ما يتم تقديم الاعتراض من خلال موقع شركة الكهرباء ، أو من خلال تطبيق الكهرباء ، أو عن طريق الاتصال بمركز خدمة المشتركين ، وبعد الاعتراض يتلقى المعترض رسالة تتضمن الشكوى المقدمة لمتابعة حالة الشكوى ، وهنا التفاصيل في الفقرة التالية.

تحدد طرق الاعتراض على فاتورة الكهرباء باتباع التعليمات التالية بخصوص الاعتراض من خلال الوسائل المتاحة لهذه الخدمة. الطرق التالية:

الاعتراض على فاتورة الكهرباء عبر موقع الشركة السعودية للكهرباء. الاعتراض على فواتير شركة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء (الكهرباء). ا لاعتراض على فاتورة الكهرباء بالاتصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100. أو يمكنك الاعتراض وتقديم شكوى من خلال حساب Twitter



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