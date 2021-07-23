لجنة أولمبياد طوكيو: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، بينهم 3 إصابات فى القرية الأولمبية، ما يرفع حصيلة الإصابات فى البلاد إلى 110 إصابة مؤكدة".





ووفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بيان اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، إنه من بين الإصابات 56 إصابة من سكان اليابان، و54 من الأجانب، من بينهم 13 رياضيًا و8 ممثلين عن وسائل الإعلام ومتطوع واحد.

وأوضح البيان، أن "12 فقط من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا يعيشون فى القرية الأولمبية".

يأتى هذا فيما تأجلت الألعاب المقررة بين 23 يوليو الجارى و8 أغسطس المقبل من العام الماضى، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة فى اليابان بغية إقامة الحدث العالمى المقرر مرة كل أربع سنوات.

وشهدت القرية الأولمبية بطوكيو زحام شديد، وكثافة عددية فى مناطق نقل الإعلاميين، من أجل التوجه إلى مكان إقامة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر أن يقام فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت اليابان.

وبحسب الوكالة، فإنه على الرغم من الإجراءات الاحترازية المعقدة، إلا أن الزحام كان شديدًا، فى ظل حرص الجميع على حضور الحفل، والمقرر أن يشهد طابور العرض، للبعثات المشاركة فى البطولة الأهم على مستوى العالم.

وتقام بطولة أولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم العام الماضى 2020، حيث تم التأجيل بناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولى".