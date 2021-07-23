الكونغو الديمقراطية: مقتل 16 مواطنًا فى مجزرة وهجوم مسلح

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر محلية وطبية فى الكونغو الديمقراطيو، اليوم الجمعة، مقتل 16 شخصًا فى كمين نصبه عناصر من جماعات مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.





وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، قال رئيس بلدية أويشا، نيكولاس كيكوكو، إن "الكمين حصل مساء الخميس فى مرتفع على محور مايمويا وشانش-شانش، حيث يُنظم كل خميس سوق، لدينا 16 جثة فى مشرحة المستشفى العام فى أويشا". وأكد مدير المستشفى، الدكتور جيروم كونيامبيتى، إن "15 بالغًا هم 6 نساء و9 رجال، بالإضافة إلى طفل، قُتلوا جميعًا بالرصاص" أثناء عودتهم من السوق.

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