عاجل.. سقوط طائرة عسكرية إثيوبية جنوب غرب الصومال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "الصومال الجديد"، أكدن المصادر أن مروحية عسكرية إثيوبية سقطت فى مطار حدر، موضحين أن الطائرة تحمل مؤنا للجيش الإثيوبى العامل تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال "أميصوم". وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أنه لم تقع إصابات باستثناء أضرار طفيفة فى الطائرة، فيما استأنف مطار حدر أعماله، ولم يكشف الضباط الإثيوبيون عن سبب سقوط الطائرة.

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