السيسي في حوار مع ربّ عائلة مصرية: بتقبض كام وهل بيكفوا؟

أظهر مقطع فيديو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يقوم بجولة على دراجته الهوائية، حيث دار حوار بينه وبين ربّ أسرة قابله بالصدفة.

وقابل الرئيس المصري عائلة خلال جولته، وتبادل مع الأب حديثا قصيرا، سأله خلاله عن أسماء أبنائه، وإن كان الراتب الذي يتقاضاه كافيا بالنسبة له.

ومازح السيسي أطفال العائلة، وسألهم عن المهن التي يودون احترافها في المستقبل.

جدير بالذكر أنه سبق للرئيس المصري لقاء الكثير من المواطنين أثناء قيامه بجولات في الشوارع، حيث استمع لمشكلاتهم واحتياجاتهم.