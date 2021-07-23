تمويل بالمملكة السعودية يبدأ من 50 ألف بفترة سداد 240 شهرا

تمويل بضمان العقار يبدأ من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلي ثلاثة ملايين ريال سعودي، يقدم التمويل من مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية لجميع المواطنين الذين يبحثون عن تمويل بسيولة مالية كبيرة ويعد التمويل المقدم من مصرف الراجحي من افضل القروض التي قدمت داخل المملكة السعودية والذي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول عليها، فقد يقدم التمويل بالكثير من المزايا مثل أن التمويل يقدم بهامش ربح تنافسي وأجال استحقاق مرئة تصل إلي 420 شهرا كما أن البنك يقوم بمنح العميل تأمين تكافلي علي الحياة عند الحصول علي التمويل الشخصي في حالة الوفاة أو العجز لا قدر الله من خلال تغطية تأمينية تصل إلى 5000 ريال سعودي، وسوف نوضح اهم الشروط الواجب توافراها لكي يتم الحصول علي التمويل الشخصي

احكام وتمويل بنك الراجحي للحصول علي التمويل الشخصي

يوجد بعض الشروط التي قد أوضحها بنك الراجحي السعودي للمواطنين لكي يتم توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي وذلك من اجل أن يقوم البنك بالموافقة للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من خلال، حيث وضع البنك بعض الشروط مقابل بعض المزايا أيضا التي تسهل علي المواطن الحصول علي التمويل الشخصي والتي سوف نوضح من خلال الفقرة التالية اهم الشروط التي وضعها البنك.

يتوفر التمويل الشخصي لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية. يمكن للعميل الحاصل علي التمويل أخذ الدخول الأخري في اعتبار بحد تمويلي اقصي يصل إلى 50% من قيمة تلك الدخول. الراتب الشهري يلزم أن لا يقل عن 5000 ريال سعودي كحد ادني بالنسبة للعاملين بالقطاع الحكومي. الحد الأدنى للراتب الشهري يشترط أن لا يقل عن 7500 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص.

التمويل يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.

المبلغ التمويل المقدم من مصرف الراجحي يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل إلي ثلاثة ملايين ريال سعودي في حالة إذا كان العميل المتقدم لديه دخل شهري ثابت والذين يمتلكون وحدات سكنية أو ارض.

التمويل يقدم بنسبة 70% من قيمة العقارات المبنية و60% من قيمة الأراضي.

يصل التمويل الي فترة سداد 240 شهراً.

يحصل العميل علي تأمين تكافلي علي الحياة.

مزايا تمويل بنك الراجحي بضمان العقار