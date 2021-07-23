خامنئى: نقص المياه فى خوزستان مصدر قلق للسلطات الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية"، أكد خامنئى أن مشكلة المياه ليست بسيطة فى إيران، مضيفًا أنه لا يمكن لوم الناس على التعبير عن استيائهم. واعترف المرشد الإيرانى بأنه "لو تم الاهتمام بمسألة المياه فى خوزستان مسبقا، لما واجهنا المشاكل الحالية".

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