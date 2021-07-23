انت الان تتابع تفاصيل خبر التربية النيابية العراقية ترسل موقفها بخصوص درجة الصف الثالث المتوسط 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت لجنة التربية النيابية عن رأيها في إلى وزارة التربية بشأن الدرجات النهائية عن الصف الثالث المتوسط بالعراق هذا العام اليوم الجمعة 23 من يوليو 2021/ تموز، رافعة التوصيات الخاصة بها في ضوء المستجدات والأوضاع الحالية بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد واتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.
التربية البرلمانية تعلن رأيها من اعتماد درجة نصف السنة لمرحلة الصف الثالث المتوسط
قالت لجنة التربية النيابية اليوم أنه يجب احتساب درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط هذا العام، على أن يتم احتسابها كدرجة نهائية بسبب الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وخوفاً على الطلاب من التجمعات
وقال قصي الياسري رئيس اللجنة في تصريحات صحفية له اليوم نقلتها وكالة الأنباء العراقية أن اللجنة ترى أن يتم اعتبار درجة نصف السنة لمرحلة الصف الثالث المتوسط هي الدرجة النهائية، على أن يتم تعليق الامتحان النهائي الذي كان من المفترض أن يتم عقده بسبب الأزمة الوبائية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن البلاد على أعتاب الدخول في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا وهو أمراًَ لا يستهان به.
وأكد رئيس اللجنة أن مرحلة الصف الثالث المتوسط هي أحد المراحل الهامة في العملية التعليمية للطلاب إلا أنه في ظل الأزمة الحالية وبناء على التقرير الصادر من وزارة الصحة فإن الخيار الأفضل حفاظاً على أرواح الطلاب وأولياء الأمور بسبب الأزمة الوبائية فإن احتساب درجة نصف السنة هو أفضل اختيار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التربية النيابية العراقية ترسل موقفها بخصوص درجة الصف الثالث المتوسط 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.