مقتل شخص وإصابة 2 آخرين فى احتجاجات غرب إيران

جدة - نرمين السيد - وألمح التلفزيون الإيرانى إلى ارتباط أعمال الشغب التى شهدتها المحافظة بالاحتجاجات المشتعلة فى محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، منذ أيام.

وقال الموقع الإلكترونى للتلفزيون الإيرانى "إيريب نيوز"، اليوم الجمعة، إن أعمال شغب اندلعت فى شوارع أليكودرز فى محافظة لورستان، استمرت لساعات، وتخللها إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين، ما أدى إلى مقتل شخص فى العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين.

وأشار الموقع الرسمى إلى أن بعض المشاركين "زعموا أنهم نزلوا الى الشارع على خلفية مشاكل المياه فى خوزستان" التى تشهد احتجاجات منذ الأسبوع الماضى.