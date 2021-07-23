إيران.. مقتل شخص بـ"أعمال شغب" في محافظة لورستان

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان بجروح في إطلاق نار خلال "أعمال شغب" ليل الخميس في محافظة لورستان، الواقعة غربي إيران، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.

والمح التلفزيون الإيراني إلى أن "أعمال الشغب" كانت مرتبطة بالاحتجاجات التي تشهدها محافظة خوزستان، جنوب غربي البلاد، منذ أيام.

وقال الموقع الالكتروني للتلفزيون "إيريب نيوز" الجمعة "ليل أمس، اندلعت أعمال شغب في شوارع أليكودرز بمحافظة لورستان، استمرت لساعات"، مضيفا أنه تخللها "إطلاق نار مشبوه من عناصر مجهولين"، الأمر الذي أدى إلى لمقتل شخص في العشرين من عمره وإصابة اثنين آخرين، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وأشار الى أن بعض المشاركين "زعموا أنهم نزلوا الى الشارع على خلفية مشاكل المياه في خوزستان" التي تشهد احتجاجات منذ الأسبوع الماضي بحسب الوكالة الفرنسية.

من ناحية ثانية قال الزعيم الإيراني علي خامنئي إنه "لا يمكن توجيه اللوم لمن يحتجون على نقص المياه".

ودعا خامنئي المسؤولين إلى مواجهة مشكلة نقص المياه، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت الاحتجاجات في شوارع عدد من المدن الإيرانية استمرت على نقص المياه في جنوب غربي إيران الأسبوع الماضي وسط تصاعد أعمال العنف، فيما ردد سكان العاصمة طهران شعارات مناهضة للحكومة، بحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء ووسائل إعلام إيرانية.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو رفعها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين فيما قالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء إن "مثيري شغب" قتلوا بالرصاص شرطيا وأصابوا آخر في مدينة ماهشهر الساحلية في إقليم خوزستان.

وفي بلدة إيذج، أظهر مقطع فيديو متظاهرين يهتفون "رضا شاه بارك روحك" في إشارة إلى الملك الذي أسس سلالة بهلوي التي أطاحت بها الثورة الإسلامية عام 1979.

وبعد أن دعت مجموعات ونشطاء معارضة إلى مظاهرات لدعم متظاهري خوزستان، أظهرت مقاطع فيديو نشرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء نساء يهتفن "تسقط الجمهورية الإسلامية" في محطة مترو بطهران، وخلال الليل، عبر بعض الناس في العاصمة عن غضبهم بهتافات ضد خامنئي.

وتواجه إيران أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما وأثرت أزمة المياه على الأسر والزراعة وتربية الماشية وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.