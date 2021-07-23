رابط التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر التعليم العالي روزنامة التسجيل لحاملي البكالوريا mesrs.dz

رابط التسجيلات الجامعية بالجزائر 2021-2022، من أكثر الموضوعات وأهمها بحثاً خلال الساعات الأخيرة في الجزائر، فقد بدأ البحث عن روزنامة التسجيلات الجامعية والرابط المخصص للتسجيل للدخول للجامعة، بعد إعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021 بنسبة نجاح وصلت 61.17%، حيث ينتظر آلاف الطلبة الناجحين في الباك الجزائرية الحصول على شهادات النجاح والاطلاع على معدلات النجاح لمختلف المواد، حتي يتمكنوا من التقديم في المرحلة الجامعية التي هي حلم كل طالب بالمرحلة الثانوية، وخلال الأيام القادمة سيتم فتح التسجيل الإلكتروني لتسجيل الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا 2021، وسنعرض عليكم فيما يلي تفاصيل الموضوع والرابط الإلكتروني المخصص للتسجيلات الجامعية بالجزائر.

موقع التسجيلات الجامعية 2021 الجزائر

المرحلة الأولي البدء في التسجيلات الأولية خلال الفترة من 27 إلي 29 جويلية 2021 الثانية تأكيد التسجيلات عبر الخط من الفترة 30 حتي 31 جويلية 2021 الثالثة إعلان نتائج التوجيهات تكون متوافرة عبر الخط مساء يوم 8 أغسطس 2021 المرحلة الرابعة المقابلات الخاصة للمرشحين للمدارس العليا للأساتذة خلال الفترة من 9 حتي 15 أغسطس 2021 الخامسة معالجة الحالات الخاصة من 11 حتي 19 سبتمبر 2021

التسجيلات النهائية للجامعات الجزائرية 2021

يجب على الطلاب الذين قاموا بإدخال رغباتهم خلال التسجيلات الأولية للجامعات الجزائرية 2021، القيام بتأكيد التسجيلات النهائية إلكترونياً من خلال “progres.mesrs.dz“، وذلك خلال الفترة من 4 حتي 9 سبتمبر 2021، وبعد التعرف على توجيه الطالب وإذا كان من المعنيين بالإيواء في حي الجامعة، يجب تقديم طلب للإقامة على نفس الرابط المخصص لتأكيد التسجيلات النهائية، وذلك خلال الفترة من 9 حتي 16 أغسطس 2021.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية

تحتل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر مكانة كبيرة لدي المواطنين، فهي المختصة بالعملية التعليمية خلال المرحلة الجامعية وكذالك مرحلة الماجستير والدكتوراه، وتهتم الوزارة بتوفير أحدث وسائل التعليم الجامعي والتواصل مع الطلاب لرفع مستوي التعليم خلال هذه المرحلة، وتقوم الوزارة بفتح التسجيل الإلكتروني للحاصلين على شهادة البكالوريا للدخول للجامعات الجزائرية، لضمان توزيع كل طالب على الجامعة والكلية حسب المعدل الحاصل عليه في الباك.