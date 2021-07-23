طاجيكستان تستعد لاستقبال 100 ألف لاجئ من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت حركة طالبان الإرهابية أعلنت سيطرتها على 90% من الأراضى الأفغانية، إلا أن اللحكومة الأفغانية نفت هذه المزاعم، فيما يسارع المدنيون لمغادرة أفغانستان إلى دول الجوار خشية انتقام الحركة المتطرفة.

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