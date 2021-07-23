وزيرا خارجية أمريكا واليابان يؤكدان أهمية التحالف الثنائى لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيره اليابانى موتيجى توشيميتسو على أهمية التحالف الثنائى للسلام والأمن والازدهار فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وحول العالم.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، إن الوزيرين ناقشا خلال مكالمة هاتفية المخاوف المتعلقة بالاعتقالات والاحتجاز الجماعى للمتظاهرين فى كوبا واتفقا على ضرورة أن يستمع النظام الكوبى إلى شعبه ويخدم احتياجاته فى هذه اللحظة الحاسمة. وفى سياق منفصل، توجه وزير الخارجية الأمريكى بالشكر لنظيره اليابانى لاستضافته نائبته شيرمان لعقد اجتماع ثلاثى ناجح بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية فى العاصمة طوكيو. وأعرب بلينكن عن تمنياته لليابان باستضافة دورة ألعاب أولمبية آمنة.

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