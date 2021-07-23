جدة - نرمين السيد - وقال بيرنز البالغ 65 عاما من عمره، فى حديث لإذاعة "NPR" الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد "الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضى روسيا" بعد القمة الأمريكية الروسية يوم 16 يونيو فى جنيف: "حسب خبرتى فى التعامل مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، ومعظم شعرى شاب خلال خدمتى فى روسيا والتعامل معها فى عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التى تحدث فى أراضيه أو منها".
وأضاف بيرنز الذى تولى منصب السفير الأمريكى لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين "قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا".
وسبق أن كذبت السلطات الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها بالوقوف وراء هجمات سيبرانية عليها.
وأعلن بوتين عقب قمته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنهما توصلا إلى اتفاق لبدء المشاورات حول قضية الهجمات السيبرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الـ CIA : معظم شعرى شاب خلال خدمتى فى روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.