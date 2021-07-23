انتقالات ليفربول: محمد صلاح يميل إلى مغادرة الأنفيلد

يتطلع ليفربول إلى التعافي من محاولة كئيبة إلى حد ما للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وربما محاولة استعادة اللقب هذا الموسم، ولكن ربما يكون من دون اثنين من أهم لاعبيه، والمقصود هنا النجم المصري محمد صلاح، واللاعب جوردان هندرسون.

في الأثناء، تعاقد ليفربول مع لاعب واحد فقط حتى الآن هذا الصيف، قادما من فريق ليبزيغ الألماني، وهو المدافع إبراهيما كوناتي، البالغ من العمر 22 عاما، والذي يتوقع أن يوفر تغطية في المنطقة التي أثبتت أنها مكلفة لآمال ليفربول في اللقب الموسم الماضي.

والموسم الماضي، شهد ليفربول أزمة جراء إصابة المدافعين الثلاثة المتميزين في الاختيار الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب، وهم فيرجيل فان ديك وجو غوميز وجويل ماتيب، الذين جلسوا فترات طويلة على مقاعد البدلاء، مما أجبر كلوب على الاعتماد على لاعبين شباب غير مثبتين مثل نثانيال فيليبس وريس ويليامز.

ورغم أنهم قدموا أداء جيدا في جميع الاختبارات التي تعرضوا لها في مباريات "الريدز"، إلا أن كوناتي سيضيف تجربة دوري أبطال أوروبا إلى خط دفاع الريدز الذي سيشعر بسعادة غامرة بعودة أمثال فان ديك وغوميز وماتيب.

ومع ذلك، بمجرد عودة ثلاثة من النجوم، قد يخسر ليفربول مجموعة أخرى من لاعبي الفريق الأول الأساسيين.

صلاح قد يغادر

يمكن القول إن محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عودته إلى إنجلترا بعد فترة قضاها في روما، ولكن يقال إنه حريص على تعزيز ملفه الشخصي بشكل أكبر.

هذا على الأقل، وفقا لما قاله دين جونز من "فوتبول تيراس بودكاست"، الذي أوضح أنه في الواقع قد يكون مناسبا لليفربول بيع النجم الآن، الذي يقترب من عمر 30 عاما.

وأوضح جونز: "من المنطقي بالنسبة لهم أن يستفيدوا من محمد صلاح، تماما كما أنه يتجاوز ذروته ويعيد استثمار هذه الأموال في لاعب ما يمكن الحصول عليه لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات".

وأضاف أن "محمد صلاح طموح للغاية، وبينما كان يحب أن يكون في ليفربول، لا يرى أن هذه نهاية رحلته.. هذا هو السبب في أنه بدأ في إجراء مقابلات في السنة الماضية، ملمحا إلى الخطوة التالية بالنسبة له. هذا ليس بدافع عدم الاحترام، إنه مدفوع تماما بحقيقة أنه يريد أن يتم الاعتراف به على أنه ضمن فئة أفضل اللاعبين".

وتابع قائلا: "يجب أن يعرف أي ناد سيحصل على ذلك.. أعتقد أنه من الناحية المثالية يرى ذلك في مكان ما مثل برشلونة أو ريال مدريد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه السبل ستفتح بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين".

شائعات خروج هندرسون

فكرة أن يلعب جوردان هندرسون كرة القدم في أي مكان غير الريدز بالكاد خطرت أذهان معظم لاعبي أنفيلد في وقت سابق من هذا العام، لكنها قد تصبح حقيقة في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.

ولا يزال أمام اللاعب البالغ من العمر 31 عاما عامين لانتهاء عقده الحالي مع الريدز، لكن المحادثات بشأن التمديد توقفت بحسب ما ورد.

ووفقا لـ"ذي أثتلتيك"، يعتبر مالكو النادي الحاليين أن المناقشات مع هندرسون ليست في قائمة أولوياتهم حاليا.

ولكن، نظرا لأنهم شهدوا بالفعل أحد لاعبي خط الوسط المشهورين ينفد عقده قبل مغادرته مجانا وهو جيني فينالدوم، يخشى العديد من مشجعي ليفربول أن يحدث نفس الشيء لهندرسون.