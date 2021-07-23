“أخبار عاجلة” أسعار البنزين الجديدة في مصر الحكومة تقرر زيادة الأسعار 25 قرش تعرف على السعر

أسعار البنزين الجديدة في مصر، أعلنت وزارة البترول المصرية عن نتائج لجنة التسعير المختصة بتسعير المنتجات البترولية، والتي أوصت بزيادة أسعار البنزين خلال أل 3 شهور القادمة، نتيجة الزيادات التي طرأت في أسعار البترول الخام عالمياً، جاء هذا الإعلان اليوم الجمعة 2021/07/23 في تمام الساعة الثامنة صباحاً، وقالت أن العمل بالتسعيرة الجديدة سوف يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً اليوم، وجاء في أسباب أرتفاع السعر أن اللجنة وضعت سعر خام برنت الآن في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنية في البنوك الرسمية العاملة في مصر، وهما العاملين الرئيسين في تحديد الأسعار في مصر، وبينت تلك المؤشرات ضرورة رفع الأسعار بمقدار 25 قرش في البنزين بجميع فئاته 95/92/80.

أسعار البنزين أوكتين 95 9 جنيه للتر 92 8 جنية للتر الواحد 80 6.75 جنيه للتر أسعار السولار 6.75 للتر سعر طن المازوت 3000 جنيه

تثبيت سعر السولار في الفترة القادمة

كما أعلنت الحكومة تثبيت أسعار السولار خلال الفترة القادمة، وجاء ذالك القرار رغم أن أسعار البيع الحالية أقل من التكلفة الفعلية للسولار، ولكن تتحمل وزارة البترول الفارق في السعر، نظراً لأن السولار يستخدم في المركبات الخاصة بنقل البضائع و كافة المواد الأساسية، وحرصاً من الدولة في ظل الوقت الراهن قررت عدم رفع الأسعار وتثبيت السعر كما هو عليه قبل قرار لجنة التسعير.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

المعروف أن لجنة التسعير التي تعقد لتحديد الأسعار تنعقد كل 3 شهور، لمراجعة أسعار البترول العالمية لتحديد الأسعار المحلية لمشتقات البترول، تعقد بحضور ممثلين من وزارة البترول ووزارة المالية، تعتمد تلك اللجنة في تحديد الأسعار على عدة عوامل أساسية وهي كما يلي.

أهم معيار في تحديد سعر المشتقات البترولية في مصر هو سعر خام برنت في الأسواق العالمية. سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار له عامل أساسي وهام في تحديد السعر. حساب تكلفة النقل والتفريغ والتشغيل للمواد البترولية يكون لها عامل في تحديد الأسعار. التوقعات المستقبلية للخام تدخل في تحديد أسعار المشتقات للمواد البترولية خلال الفترة الزمنية القادمة.

معايير تحديد أسعار المواد البترولية في مصر