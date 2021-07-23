نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ||عبر موقع بوابة التعليم الفني || وزارة التربية والتعليم النتائج يوم 26 يوليو

نتيجة الدبلومات الفنية 2021، من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية، من قبل أكثر من 800 ألف طالب وطالبة عدد الطلاب في الدبلومات في الشعب المختلفة والذين ينتظرون النتائج، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها سوف تعلن النتائج بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد بدأت الوزارة التصحيح بعد أنتهاء ألامتحانات مباشراً يوم 26 يونيو الماضي، بواسطة 45 ألف مدقق ومراجع للإجابات حتى يتم الانتهاء من التصحيح في أسرع وقت وصرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن النتائج جاهزة الآن على توقيع الدكتور / طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لاعتمادها ثم يتم رفعها بعد ذالك عبر بوابة التعليم الفني المصرية، حتى ييتم الدخول عليها برقم الجلوس والاستعلام عن الدرجات ونسب النجاح.

موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2021

صرح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النتائج تم الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها وسوف يتم توقيعها من خلال وزير التربية والتعليم بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك، لرفعها عبر موقع بوابة التعليم الفني يوم 26 من شهر يوليو الجاري.

الدخول على رابط fany.moe.gov.eg .

. الضغط على القسم التابع له الطالب ” الزراعي، الصناعي، التجاري”.

ملء البيانات الشخصية المطلوبة ” الاسم ورقم الجلوس”.

تحديد نظام الدبلوم الفني الذي تدرس به ” نظام 3 سنوات، نظام 5 سنوات”.

الضغط على زر عرض النتائج لتظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة النجاح المئوية.

رابط بوابة التعليم الفني المصريةوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

صرح الدكتور / محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أتمت كافة أعمال التصحيح والتدقيق في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2021، وأنها تعكف حالياً على تحديد أسماء الأوائل في كل قسم تعليمي، وتحديد نسبة النجاح العامة ونسبة النجاح في كل شعبة على حدا، وتحديد عدد الناجحين ومن لم يحالفهم التوفيق ولهم دور ثاني، حتى يعلن كل هذه التفاصيل السيد الوزير في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده لإعلان النتائج.

عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات في جميع شعب الدبلومات الفنية 816948. بداية عمليات التصحيح كانت يوم 2021/06/26 وانتهت يوم 2021/07/10. عدد المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان والمشرفين على أمتحانات الدبلومات الفنية بلغ 212951. عدد المصححين والمراجعين في النتائج بلغ 45 ألف مدقق. موعد إعلان النتائج بحسب تصريح نائب وزير التربية والتعليم أحد أيام 26/25 يوليو الجاري.

أرقام وإحصائيات حول نتيجة الدبلومات الفنية