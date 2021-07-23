موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني بكافة انواعه

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2020-2021 في خلال الأيام القليلة القادمة، فبعد انتهاء أداء الإمتحانات على مستوى جمهورية مصر العربية لكافة الدبلومات الفنية من الثانوي الصناعي – الثانوي الفندقي – الثانوي الزراعي في يوم الخميس الماضي الموافق 8 يوليو 2021، يترقب الجميع فحالة من الشغف موعد إعلان النتائج والتي تحدد مستقبل ومصير العديد من الطلبة الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم إعلان النتائج بعد عيد الأضحى، ليتم بعدها إعلان نتيجة القبول للمعاهد والكليات ليبدأ الأفراد في تحقيق أحلامهم وطموحهم في الإلتحاق بالجامعات أو يبدأون في التركيز على ما هو قادم من عمل أو تقديم في عمل، فكل ذلك متوقف عن الإمتحانات وما قاموا به من أداء إمتحانات، فمن المتوقع أن خلال الساعات القليلة القادمة معرفة نتائج الدبلومات.

توقيت إعلان نتيجة الدبلومات

في مداخلة تليفونية على أحد القنوات لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي حول ما حدث في إمتحان الثانوية الفنية أكد أنه تم الإنتهاء من تصحيح الأوراق الخاصة بالامتحان، وتم الانتهاء من اعتماد النتيجة وهي حاليا في الوزارة من أجل رفعها على الموقع الرسمي الخاص بها، وأكد أن من المنتظر أن تعتمد من وكيل الوزارة وتظهر على الفور.

وأشاد بالطلبة والطالبات أن النتائج التي تظهر تكون على موقع وزارة التربية والتعليم وأن غير ذلك فهي مواقع غير رسمية لا يجب الاعتماد عليها، حيث تظهر النتيجة مباشرة عبر موقع الوزارة بإدخال رقم الجلوس وكتابة البيانات وسوف تظهر النتيجة واضحة، لكافة الدبلومات الفنية سواء الزراعية أو التجارية أو الصناعية أو غير ذلك.

مرحلة الدبلومات الفنية

الدبلومات الفنية هي مرحلة تعليمية يلتحق بها الطلاب بعد فترة الإعدادي، ويتم الالتحاق بها بناء على مجموع الطالب في المرحلة الإعدادية الذي لا يصلح لدخولهم الثانوي العام، أو بناء على رغبتهم في تعليم حرفة يدوية أو صانعه محددة، فهي مرحلة ثانوي لمدة 3 سنوات ومنها مدارس 5 سنوات على حسب نظام التعليم داخل المدرسة لكي تحديد الفترة الكافية في التعليم، بعد انتهاء فترة الثانوي من حق الطلاب الإلتحاق بالكليات والمعاهد على حسب درجاتهم في تلك المرحلة.