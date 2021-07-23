UNDP رابط تسجيل بطالات مكتب العمل ssoidp.gov.ps تحديث بيانات وزارة العمل

تسجيل بطالات مكتب العمل ssoidp.gov.ps للباحثين عن العمل والبطلة في قطاع غزة حرصا من وزارة العمل على أن يتم الحصول على البيانات الأحدث للعامل والخريج و UNDP الراغبين في الحصول على فرصة عمل جيدة ورسمية تحت مظلة الوزارة، ولذلك قامت الوزارة بتعديل الرابط القديم والتنبيه على الراغبين في الحصول على فرص العمل بتحديث بياناتهم من جديد بالخطوات اللازمة.

رابط تسجيل بيانات الباحثين عن العمل بوزارة العمل

وتقوم وزارة العمل في قطاع غزة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الخيرية بالتعاون على خدمة المواطنين في القطاع، حيث تقوم العديد من المنظمات مثل الاونروا بصرف رواتب لفئات محددة من المواطنين كما تقوم بصرف الدعم العيني والذي يأتي في هيئة منازل ومستشفيات وهيئات تعليمية أيضا، وتتشارك الوزارة مع المنظمة في توفير قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والحالة الاجتماعية والاقتصادية لهم، بما يعود بالنفع على الاسر الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم وكذلك العمل.

تحديث بيانات العمال والخريجين

قامت وزارة العمل بالقطاع بتغيير رابط التسجيل الخاص بها وتحديثه إلى رابط جديد في إطار تحديث المنظومة الإلكترونية لتكون أحسن في الكفاءة وأكبر في الدقة، ودعت وزارة العمل لمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل من الخريجين والعمال وما إلى ذلك بالتسجيل في الرابط، للتسجيلات الجديدة، أو تحديث البيانات الخاصة بهم في حال قاموا بالتسجيل من قبل على رابط الوزارة.

يبدأ التسجيل بالدخول المباشر أولا على رابط تحديث البيانات يتم الدخول على نظام الدخول الموحد الإلكتروني بالقطاع. يقوم المستخدم بكتابة اسم المستخدم. يتم كتابة الرقم السري. يتيح الرابط التسجيل الجديد لمن لم يقم بالتسجيل مسبقا. كما يتيح التسجيل والدخول من خلال تطبيق الدخول الموحد عبر الهاتف النقال.

التسجيل في رابط تسجيل بطالات مكتب العمل ssoidp.gov.ps

ويأتي التسجيل في رابط تسجيل بطالات مكتب العمل ssoidp.gov.ps للعمال والخريجين في القطاع لتوفير فرص جديدة للعمل بالمشروعات الجديدة التي يتم التخطيط لإقامتها بالقطاع بعد بداية الإعمار فيه، حيث يتطلب العديد من الكفاءات العلمية والفنية والمهنية في آلاف الوظائف التي ستكون فتحة خير على جميع سكان القطاع.