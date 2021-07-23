موعد صرف حساب المواطن لشهر ذي الحجة 1442 الموافق 10 أغسطس 2021

برنامج حساب المواطن يعتبر من أهم البرامج الإلكترونية والتي أصدرتها المملكة العربية عام 2017 والتي تساهم بشكل كبير في رفع المستوى المعيشي للمواطن السعودي. وفي كل شهر يتساءل مستحقي هذا الحساب عن موعد صرف حساب المواطن في كل شهر، ولذلك سوف يتم ذكر موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر ذي الحجة 1442 الموافق 10 أغسطس 2021.

موعد صرف حساب المواطن في السعودية لشهر ذي الحجة 1442

تقوم الحكومة السعودية بصرف المستحقات الخاصة بحساب المواطن في السعودية لشهر ذي الحجة 1442 الموافق 10 أغسطس 2021 في يوم الثلاثاء الموافق 2 محرم 1443 هجريًا – 10 أغسطس 2021 ميلاديًا.

كيفية معرفة موعد صرف حساب المواطن في السعودية

أتاحت الحكومة السعودية موقع إلكتروني لمعرفة الموعد المحدد لصرف الخاصة بحساب المواطن للمستحقين، فيتم معرفة موعد صرف حساب المواطن في السعودية عن طريق: –

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرئيسية لحساب المواطن.

ويتم تسجيل الدخول عبر حساب المواطن.

ثم الضغط على عداد حساب المواطن.

في النهاية سوف يظهر الموعد المحدد للصرف.

الشروط التي يجب توافرها للحصول على حساب المواطن

أعلنت الحكومة السعودية عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على حساب المواطن وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، من أب سعودي وأم سعودية الأصل.

ويجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل كامل في المملكة العربية السعودية.

أن تكون بيانات المتقدم متطابقة تمامًا مع بيانات الجهات الحكومية

أن لا يكون المتقدم قد تم سجنه من قبل.

ولا يكون المتقدم من مستفيدي أحد دور الإيواء بالمملكة العربية السعودية.

كيفية تحديث البيانات الخاصة بحساب المواطن

يجب على كل مواطن مسجل في الموقع الإلكتروني لحساب المواطن أن يتأكد من تحديث بياناته الخاصة دائمًا حتى لا يتم استبعاده، فيتم تحديث البيانات الخاصة للمستفيدين بحساب المواطن عن طريق: –

الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرئيسية لحساب المواطن

ويتم تسجيل الدخول من خلال حساب المواطن

ثم يتم الضغط على (تحديث).

ويتم ملئ جميع الخانات الفارغة بالبيانات المطلوبة بكل دقة

من ثم يتم الضغط على موافق، ثم تحديث.

مع العلم إذا تم تغيير أي معلومات عن بيانات التقديم الموجودة في تحديث حساب المواطن، فيتم إرفاق جميع المستندات المتخصصة بهذا التحديث.

وفي النهاية يعتبر حساب المواطن من المنح المادية التي تفيد جميع المستفيدين، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صرف حساب المواطن شهريًا بشكل ثابت.