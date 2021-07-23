قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ 60 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

قرض للعاطلين عن العمل والذي لا يملكون وظيفة، الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يبحثون عن فرصة للحصول على وظيفة جيدة تساعدهم في المعيشة، ولكن البعض منهم لا يستطيع أن يحصل عليها بسبب الأوراق المطلوبة، ولذلك فهم يبحثون عن تمويل للعمل الحر، وذلك من خلال بنك التسليف والمعروف في الوقت الحالي ببنك التنمية الاجتماعية، وهذا البنك يقدم أفضل التمويلات السعودية للمواطني المملكة، كما أنه بدون فوائد أو رسوم إدارية، كل هذا لتسهيل الحياة على المواطنين، وتخفيف العبء عليهم، ومساعدتهم في ظل التوسعات داخل المملكة للأسر الفقيرة، والمطلقات والأرامل.

يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية الكثير من القروض، كقرض الترميم، قرض الأسرة، قرض الزواج، قرض آهل، قرض كنف، كل هذه القروض للنساء والرجال السعوديين، وبدون فوائد، أو بدون رسوم إدارية، رابط التسجيل في بنك التسليف من خلال البوابة الإلكترونية، وهناك تمويل للعاطلين عن العمل، وهو بمبلغ يصل إلى 60 ألف ريال، وأيضا قرض بمبلغ 150 ألف ريال لمن يرغب بالعمل بالنقل التشاركي، شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، وهذا من خلال قرض نفاذ، فهناك بعض الأشخاص من يقومون من يمتلكون مهنة حرفية وصناعية، يمكنهم الحصول على قرض نفاذ للعمل الحر، وهذا للحصول على وظيفة وأيضا زيادة الدخل الشهري، ويمكنهم فتح حساب بنكي تابع لبنك التنمية الاجتماعية لمن لا يستطيع أن يحصل على حساب شخصي خاص به في أحدى البنوك السعودية.

لمن يحتاج إلى مبلغ مالي للعمل الحر، فمن خلال رابط قرض نفاذ يمكنك أن تقوم بملء البيانات المطلوبة وعند استيفائك كافة الشروط المطلوبة والمذكورة أعلاه، يمكنك أن تحصل على قرض بمبلغ 60 ألف ريال بدون رسوم إدارية، وبأطول فترة سداد، ولكن يجب أن يكون هناك ضامن، رابط قرض نفاذ للعمل الحر والحصول عليه بموافقة فورية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التسليف، وهو موظف يعمل بالقطاع الحكومي، كما أن التمويل متاح للمعاقين وللنساء أيضا، فلهم الحق في الحصول على التمويل للعمل الحر وزيادة الدخل الشهري، ويوفر بنك التنمية الاجتماعية الإجراءات الميسرة لتحصل على التمويل بدون تعطيل لكي يتم التخلص من البطالة، وزيادة الاقتصاد داخل الوطن، مع رفع المستوى المعيشي للمواطنين حتى يحصلوا على معيشة جيدة وزيادة الإنتاج.