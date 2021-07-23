جدة - نرمين السيد - قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن انتخابات المقرر إجراؤها فى شهر ديسمبر المقبل نقطة تحول فى مستقبل الدولة الليبية، مشددا أنه يجب على الليبيين الشرفاء بضرورة المشاركة بهذا الاستحقاق الانتخابى.





وأوضح السايح، فى تصريحات لقناة (ليبيا الحدث) الإخبارية، أن معيار المصداقية فى عمل المفوضية يتمثل فى تسجيل 50 بالمائة ممن هم مؤهلين للمشاركة بالاستحقاق الانتخابى، مشيرا إلى أن المفوضية توقعت حملة التشويش على عملها فى محاولة من جهة معينة لإفشال انتخابات ديسمبر، وأن الاستعدادات الحقيقية بدأت مطلع شهر يوليو الجارى، بتحديث سجل الناخبين الليبيين. وكشف "السايح" عن الخطوات التى تأتى عقب تحديث وتسجيل الناخبين، قائلاً: "سيتم تسليم بطاقات للناخبين"، داعيا "المواطنين الليبيين إلى المشاركة فى اقتراع ديسمبر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفوضية الانتخابات الليبية : انتخابات ديسمبر نقطة تحول فى مستقبل الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.