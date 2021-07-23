استظهار نتائج البكالوريا الجزائر 2021 استخراج المعدل موقع الديوان الوطني للامتحانات

تاريخ نتائج البكالوريا في الجزائر لعام 2021، قد يكون الحدث التعليمي الأهم لكل أسر المترشحين المتمدرسين والأحرار، في تقرب إعلان وزارة التربية الوطنية عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وخدماتها من موقع ثروة فضاء أولياء التلاميذ، عن موعد كشف النتائج واستخراج كشف النقاط لدورة جوان 2021، والتي طال انتظارها، مع زيادة القلق نتيجة لكثرة المواعيد التي يتحدث عنها البعض وينفي صحتها البعض الأخر، وسنتعرف على طريقة استخراج نتائج الباك برقم التسجيل.

تاريخ نتائج البكالوريا 2021

قبل أيام أو ساعات من إعلان تاريخ نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر، تشير التوقعات لأن نسب النجاح ستكون أفضل مقارنة بتلك التي تحققت لعام 2019 والتي كان وقتها التعليم يسير بشكل طبيعي، بدون التأثيرات التي سببتها الظروف الحالية نتيجة لانتشار فيروس كورونا، وقد قامت وزارة التربية الوطنية خلال نتائج السانكيام شهادة التعليم الابتدائي، ونتائج شهادة التعليم المتوسط البيام، بمقارنة النسب التي تحققت هذا العام 2021 مع تلك النتائج لعام 2019، وظهر تحسن في نسب النجاح وهو ما يبشرنا أن نتائج الباك 2021 ستكون على نفس المنوال.

أشار البعض لكون نتائج البكالوريا قد تعلن بحلول يوم 18 جويليه، بعد أن تم تداول أنباء عن اكتمال أعمال التصحيح في المراكز الامتحانية، غير أن هناك مصادر ترجح تأخيرها إلى ما بعد عيد الأضحى لتكون يوم 22 جويليه، كل ذلك التخبط سينتهي فور صدور تعميم وزارة التربية المرتقب حول موعد إظهار النتيجة للطلاب.

موقع الديوان الوطني للامتحانات

مما لا شك فيه أن موقع الديوان الوطني للامتحانات (bac.onec.dz) سيكون هو الرابط الأول الذي منه سيحرص كل المترشحين المتمدرسين والأحرار على متابعته لاستخراج نتائج البكالوريا واستظهار المعدلات ثم استخراج كشف النقاط بعد مرور الثلاث أيام التي تسبق تفعيل هذه الخدمة، كما هو متبع، وطريقة استظهار المعدل ستعتمد على رقم التسجيل ورقك المترشح السري، ثم الإجابة على سؤال فس صورة معادلة حسابية للتحقق من كون المتعلم شخص أدامي وليس روبوت لزيادة أمان الموقع.

موقع فضاء أولياء التلاميذ

الموقع الثاني الذي سيتيح لنا إمكانية استظهار نتائج الباك 2021 هو فضاء أولياء التلاميذ والذي شاهم بشكل كبير خلال نتائج البيام والسانكيام بتخفيفي الضغط على رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وزارة التربية تعلن موعد نتائج البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ رسمي اليوم السبت أنه تقرر إعلان نتائج شهادة البكالوريا لعام 2021 دور جوان يوم الخميس الذي سيوافق تاريخ 22 جويليه وبالتالي سيتم تأجيل إعلان النتائج لما بعد عيد الأضحى المبارك، وتم نفي ما أثير حول ان تاريخ نتائج البكالوريا سيكون بحلول يوم 18 /7 /2021، وتلك كانت اجتهادات من بعض المصادر المقربة ووسائل الإعلام، وحددت الوزارة طريقة استخراج النتيجة من موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والذي سيوفرها لكل المترشحين الأحرار والتمدرسين ، وفضاء الأولياء للمتمدرسين فقط.

استظهار نتائج بكالوريا 2021

تبدأ بعد ساعات عملية استظهار نتائج بكالوريا الجزائر 2021 للطلاب المترشحين من المتمدرسين والأحرار، وقد تفقد وزير التربية الوطنية مراكز التصحيح والإشراف على تدقيق وحصر النتائج تمهيداً لفتح موقع نتائج الباك عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد ظهيرة الخميس 22 جولية، وتمكين الطلبة من سحب نتائج البكالوريا برقم التسجيل ورمز التحقق، وللطلاب المتمدرسين فقط من رابط فضاء أولياء التلاميذ عبر منظومة رقمية متطورة تساعد سهول التعرف على النتيجة بمجرد الإعلان عنها في لوقت المحدد على حسب بلاغ الوزارة الرسمي.

قال الديوان الوطني أنه بداية من اليوم يمكن استخراج كشف نقاط مختصر حول نتائج البكالوريا 2021، وبداية من يوم 24 يوليو سيتم فتح استخراج كشف النقاط للناجحين والراسبين للتعرف على درجاتهم بشكل كامل، وقد تم الإعلان عن إمكانية استظهار المعدلات في التوقيت الذي كشفت عنه وزارة التربية الوطنية، والإعلان عن الطلاب أصحاب المعدلات العليا على مستوى الوليات، ويمكن للطلاب المترشحين من متمدرس أو حر، التحقق من نتيجته عبر تعبئة بيانات الرقم السري ورقم التسجيل في الحقول الإلكترونية على موقع الديوان.