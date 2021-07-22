طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

أعلنت المصرية للاتصالات عن إصدار فواتير الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2021 ويمكن لعملاء الخط الثابت التحقق من مبلغ فاتورة الهاتف من خلال الموقع الرسمي للشركة ودفعها من خلال طرق الدفع الإلكترونية المتاحة كما يمكنك التحقق من رسوم الخط الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف ، وسيتم الرد على قيمة الفاتورة.

فاتورة التليفون الأرضي

تحسب المصرية للاتصالات فاتورة الهاتف المنزلي لشهر يوليو لاستهلاك الهاتف خلال أبريل ومايو ويونيو 2021 ويمكن الاستعلام عن مبلغ الفاتورة من خلال هذا الرابط https://billing.te.eg/ar-EG حددت المصرية للاتصالات موعد سداد الفاتورة من 15 يوليو إلى 15 أغسطس ، على أن يتم تحويل الخط بعد ذلك إلى مكتب الاستقبال فقط لمن لديهم متأخرات. إذا لم يتم دفع الفاتورة بحلول 15 سبتمبر ، فسيتم إلغاء الخط وسيتم فرض غرامة مالية.

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكنك شحن 2 جنيه على فاتورتك الشهرية أو 6 جنيهات على فاتورتك كل 3 أشهر لإضافتها إلى الفاتورة التالية ، والحصول على تفاصيل الفواتير وتفاصيل الهاتف أو الهاتف المحمول أو خدمات توفير الصوت ، واستلام نسخة من الفاتورة المفصلة الفاكس أو البريد الإلكتروني.

فاتورة التليفون الأرضي

توفر المصرية للاتصالات العديد من الخيارات لتحصيل رسوم الهاتف الثابت ، حيث يمكن للمستخدمين اختيار الطريقة التي تناسبهم ، ويمكنك الدفع من أي متجر باستخدام أجهزة فورية أو ماكينة صراف آلي ، أو يمكنك الدفع فورًا من داخل موقع المصرية للاتصالات باستخدام بطاقة Visa Card أو من خلال Al -فرع المصرية للاتصالات التي انتشرت في العديد من المناطق المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية ، إذا كان لديك أموال كافية في محفظتك ، يمكنك أيضًا الدفع من خلال تطبيق WE من داخل المنزل.