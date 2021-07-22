ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي اليوم وضياع نقطتين فى صراع القمة

فقد الأهلي نقطتين غاليتين فى صراعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري مع غريمه نادي الزمالك، حيث تعادل الفريق الأحمر اليوم مع البنك الأهلي الوافد الجديد للدوري المصري بنتيجة 1-1، حيث تقدم الأهلي فى الدقيقة 48 عن طريق مجدي أفشة، ولكن فريق البنك أدرك التعادل فى الدقيقة 86 من زمن المباراة عن طريق كريم بامبو، وبهذه النتيجة توقف رصيد الأهلي عند 52 نقطة فى المركز الثاني بعد الزمالك، وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 26 نقطة احتل بها المركز الخامس عشر فى البطولة.

الأهلي خاض 24 مباراة حتي الآن ومؤجل له 4 مباريات حيث سيلتقى يوم الأحد 25 يوليو مع الإنتاج الحربي، ويلتقي مع نادي أسوان يوم الخميس 29 يوليو، ثم يقابل وادي دجلة يوم 2 أغسطس، ويلتقى مع سيراميكا كيلوباترا يوم الخميس 5 أغسطس، فى حالة الفوز فى المباريات الأربعة المؤجلة سوف يتساوى مع الزمالك فى النقاط فى حالة فوز الزمالك فى مباراته المؤجلة مع غزل المحلة، ويكون الفريقين قد لعب كل منهم 28 مباراة ويتبقى لكل فريق 6 مباريات، لتشتعل المنافسة على لقب بطولة الدوري العام بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك.

الزمالك يتصدر قمة الترتيب برصيد 61 نقطة من 27 مباراة وله مباراة مؤجلة مع غزل المحلة. الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة من 24 مباراة ومؤجل له 4 مباريات مع الإنتاج الحربي، وأسوان، ووادي دجلة. المصري البورسعيدي فى المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة. الاتحاد السكندري يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة. سموحة يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة. بيراميدز يحتل المركز السادس برصيد 40 نقطة ومؤجل له مباراتين. إنبي فى المركز السادس برصيد 40 نقطة. طلائع الجيش فى المركز الثامن برصيد 37 نقطة. مصر المقاصة فى المركز التاسع برصيد 37 نقطة. الجونة يحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة. سيراميكا كيليوباترا فى المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة. الإسماعيلي فى المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة. غزل المحلة فى المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك. المقاولون العرب يحتل المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة. البنك الأهلي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز. نادي أسوان فى المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. وادي دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. الإنتاج الحربي فى المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهليجدول ترتيب فرق الدوري العام بعد تعادل الأهلي