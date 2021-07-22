الكاميرون: استسلام 50 من المقاتلين السابقين بجماعة بوكو حرام المتطرفة

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات الكاميرونية فى بيان اليوم، أن أولئك المتطرفين سلموا أنفسهم للسلطات فى منطقة (مورا)، الواقعة فى أقصى شمال الكاميرون.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 183 من المقاتلين السابقين بجماعة بوكو حرام كانوا قد ألقوا أسلحتهم فى الكاميرون خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت السلطات الكاميرونية أنها تستقبل المزيد من أولئك المقاتلين السابقين، الذين أعربوا عن رغبتهم فى إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم للسلطات الكاميرون .

يذكر أن موجة استسلام لأولئك المقاتلين السابقين فى الكاميرون تأتى فى أعقاب ما تردد من أنباء خلال شهر مايو الماضى عن وفاة زعيم الجماعة "أبو بكر شيكاو"، الذى يتردد أنه انتحر أثناء هجوم شنته إحدى الفصائل المتطرفة المنافسة .

وجماعة (بوكو حرام) تأسست فى شمال شرق نيجيريا - منذ أكثر من عشرة أعوام - لكنها قامت بتوسيع نطاق هجماتها المميتة فى دول أخرى بالمنطقة.