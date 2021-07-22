الإمارات: مزاعم المراقبة كاذبة بشكل قاطع ولا أساس لها

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الخميس، "بشكل قاطع" مزاعم بشأن مراقبة صحفيين أو أفراد، مؤكدة أنها "كاذبة" و"ليس لها أساس من الأدلة".

وقالت الوزارة في بيان لها: "إن ما ورد في تقارير صحفية حديثة تزعم أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بمراقبة مزعومة لصحفيين وأفراد ليس لها أساس من الأدلة وهي كاذبة بشكل قاطع"

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