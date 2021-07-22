هجري وميلادي.. موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91 والإجازات الرسمية في المملكة

ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية، موعد اليوم الوطني السعودي الذي يحل في شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، إذ يحتفلون بهذا اليوم المرتبط بنشأة المملكة وتوحيدها وتسميتها باسمها الحالي، خصوصًا أن هذا اليوم يكون إجازة في جميع المصالح والقطاعات الحكومية المختلفة، ويخرج فيه الناس للاحتفال في دور الترفيه، كما تتزين الشوارع والطرق بالأعلام واللافتات الجميلة.

موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91 الذي يحصل فيه الموظفون والعمال في الحكومة والقطاع الخاصة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إذ جاء على النحو التالي:

تأتي هذه المناسبة الوطنية في يوم الخميس 23 سبتمبر 2021م.

يوافق ذلك يوم الخميس 16 صفر 1443هـ.

والجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وبالتالي تستمر الإجازة 3 أيام.

بدأ الاحتفال بهذه المناسبة، بعد إصدار مرسوم من الملك عبدالعزيز في 17 من شهر جمادى الأول عام 1351هـ.

جرى تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويحتفل السعوديون بهذا اليوم كل عام بسماع الخطابات الشعبية، وحضور الحفلات والأنشطة المتنوعة.

أنواع الإجازات في السعودية

كما حدّدت وزارة الموارد البشرية في السعودية، أنواع الإجازات ومدتها في المملكة، إذ تأتي على النحو التالي: