هجري وميلادي.. موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91 والإجازات الرسمية في المملكة

ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية، موعد اليوم الوطني السعودي الذي يحل في شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، إذ يحتفلون بهذا اليوم المرتبط بنشأة المملكة وتوحيدها وتسميتها باسمها الحالي، خصوصًا أن هذا اليوم يكون إجازة في جميع المصالح والقطاعات الحكومية المختلفة، ويخرج فيه الناس للاحتفال في دور الترفيه، كما تتزين الشوارع والطرق بالأعلام واللافتات الجميلة.موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91 الذي يحصل فيه الموظفون والعمال في الحكومة والقطاع الخاصة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إذ جاء على النحو التالي:
- تأتي هذه المناسبة الوطنية في يوم الخميس 23 سبتمبر 2021م.
- يوافق ذلك يوم الخميس 16 صفر 1443هـ.
- والجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وبالتالي تستمر الإجازة 3 أيام.
- بدأ الاحتفال بهذه المناسبة، بعد إصدار مرسوم من الملك عبدالعزيز في 17 من شهر جمادى الأول عام 1351هـ.
- جرى تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
- ويحتفل السعوديون بهذا اليوم كل عام بسماع الخطابات الشعبية، وحضور الحفلات والأنشطة المتنوعة.
كما حدّدت وزارة الموارد البشرية في السعودية، أنواع الإجازات ومدتها في المملكة، إذ تأتي على النحو التالي:
- الإجازة السنوية: ومدتها 21 يومًا للذي أكمل 5 سنوات في العمل، وشهر كامل لمن استمر 5 سنوات فأكثر.
- كما أن إجازة عيد الأضحى، 4 أيام عمل، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
- وإجازة اليوم الوطني، يوم واحد في 23 سبتمبر من كل عام ميلادي.
- وإجازة دون أجر، ويمكن الحصول عليها موافقة صاحب العمل.
- وإجازة أداء فريضة الحج، ومدتها تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا مدفوعة الأجر.
- وإجازات الحالات الخاصة، ومها إجازة مولود 3 أيام، وإجازة زواج 5 أيام، وإجازة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، أو أحد الأبناء أو الأحفاد، أو وفاة الزوجة 5 أيام.
- الإجازة المرضية، وتصل إلى 120 يوما متصلة أو متقطعة خلال العام الواحد.
- إجازة الموظفة الحامل، تصل إلى 180 يومًا.
- وإجازة الوضع للمرأة العاملة/ تصل مدّتها إلى 10 أسابيع.
- وإجازة العدة، للمرأة المسلمة المتوفى زوجها، مدتها 4 أشهر و10 أيام مدفوعة الأجر.
- والراحة الأسبوعية، لمدة 24 ساعة.
- وإجازة عيد الفطر، 4 أيام تبدأ من اليوم التالي للتاسع والعشرين من رمضان.
الوسوم
ينتظر المواطنون في المملكة العربية السعودية، موعد اليوم الوطني السعودي الذي يحل في شهر سبتمبر من كل عام ميلادي، إذ يحتفلون بهذا اليوم المرتبط بنشأة المملكة وتوحيدها وتسميتها باسمها الحالي، خصوصًا أن هذا اليوم يكون إجازة في جميع المصالح والقطاعات الحكومية المختلفة، ويخرج فيه الناس للاحتفال في دور الترفيه، كما تتزين الشوارع والطرق بالأعلام واللافتات الجميلة.موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، موعد اليوم الوطني السعودي رقم 91 الذي يحصل فيه الموظفون والعمال في الحكومة والقطاع الخاصة على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، إذ جاء على النحو التالي:
- تأتي هذه المناسبة الوطنية في يوم الخميس 23 سبتمبر 2021م.
- يوافق ذلك يوم الخميس 16 صفر 1443هـ.
- والجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وبالتالي تستمر الإجازة 3 أيام.
- بدأ الاحتفال بهذه المناسبة، بعد إصدار مرسوم من الملك عبدالعزيز في 17 من شهر جمادى الأول عام 1351هـ.
- جرى تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
- ويحتفل السعوديون بهذا اليوم كل عام بسماع الخطابات الشعبية، وحضور الحفلات والأنشطة المتنوعة.
كما حدّدت وزارة الموارد البشرية في السعودية، أنواع الإجازات ومدتها في المملكة، إذ تأتي على النحو التالي:
- الإجازة السنوية: ومدتها 21 يومًا للذي أكمل 5 سنوات في العمل، وشهر كامل لمن استمر 5 سنوات فأكثر.
- كما أن إجازة عيد الأضحى، 4 أيام عمل، تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
- وإجازة اليوم الوطني، يوم واحد في 23 سبتمبر من كل عام ميلادي.
- وإجازة دون أجر، ويمكن الحصول عليها موافقة صاحب العمل.
- وإجازة أداء فريضة الحج، ومدتها تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا مدفوعة الأجر.
- وإجازات الحالات الخاصة، ومها إجازة مولود 3 أيام، وإجازة زواج 5 أيام، وإجازة وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، أو أحد الأبناء أو الأحفاد، أو وفاة الزوجة 5 أيام.
- الإجازة المرضية، وتصل إلى 120 يوما متصلة أو متقطعة خلال العام الواحد.
- إجازة الموظفة الحامل، تصل إلى 180 يومًا.
- وإجازة الوضع للمرأة العاملة/ تصل مدّتها إلى 10 أسابيع.
- وإجازة العدة، للمرأة المسلمة المتوفى زوجها، مدتها 4 أشهر و10 أيام مدفوعة الأجر.
- والراحة الأسبوعية، لمدة 24 ساعة.
- وإجازة عيد الفطر، 4 أيام تبدأ من اليوم التالي للتاسع والعشرين من رمضان.
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