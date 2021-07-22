بدون رسوم حتى 31 أغسطس.. خطوات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 1442

طبّقت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 1442هـ، للتيسير على المقيمين في ظل استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد التي فرضت إجراءات احترازية كان من بينها إغلاق المجال أمام عدد من الدول التي تأثرت كثيرًا بالأزمة.

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 1442

وفي السطور التالية، ننشر تفاصيل قرار تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة في السعودية 1442هـ، خدمة المقيمين في المملكة والذي سافروا إلى بلادهم الأم، إذ جاء على النحو التالي:

تمديد صلاحية التأشيرة مجانًا وإلكترونيًّا عبر منصة خدمات التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

وبدأت المديرية العامة للجوازات السعودية العمل بقرار تمديد الصلاحيات الخاصة بالإقامة، وتأشيرات الزيارة والخروج من المملكة والعودة إليها.

ويستمر العمل بالقرار حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021م.

يكون التمديد للوافدين وحاملي التأشيرات من الدول المتفشي فيها فيروس كورونا والتي علقت المملكة القدوم منها.

وفي الطبيعي، لا بُد من أن يلتزم المُقيم في المملكة بالمدة المحددة للتأشيرة، والعودة إلى السعودية بناءً على العقد الذي وقعه مع جهة العمل.

يُمنع العامل أو الموظف من دخول المملكة 3 سنوات، في حالة تخلفه عن العودة في الظروف الطبيعية.

خطوات الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة أونلاين

وعبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، يمكن لأي مقيم في المملكة، الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج من السعودية والعودة إليها، دون الحاجة إلى زيارة أي مقر حكومي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. اختيار أبشر أفراد. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف الجوّال. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية. النقر على الاستعلامات. اختيار الجوازات. النقر على تأشيرة خروج وعودة. كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. النقر على استعلام. ظهور المدة المتبقية التأشيرة.

طريقة طباعة تأشيرة الخروج من المملكة والعودة إليها

ومن الممكن طباعة تأشيرة الخروج من المملكة والعودة إليها، من خلال منصة مقيم الإلكترونية، باتباع هذه الخطوات: