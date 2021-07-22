الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف فى انفجار ميناء بيروت

جدة - نرمين السيد - دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونِتسكا، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف وذلك قبل أقل من أسبوعين عن الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحرى المأساوى فى 4 أغسطس.





جاء ذلك خلال اطلاع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على تطبيق القرار 1701، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وركزت فرونِتسكا على التطورات الأخيرة فى لبنان، مسلطةً الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة فى البلاد وتأثيرها على الناس.

وكررت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافى، قائلةً إن الأمم المتحدة تبذل ما فى وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسؤولية فى إنقاذ لبنان تكمن فى نهاية المطاف فى أيدى القادة اللبنانيين.

كما ركزت المناقشات فى مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات فى العام المقبل ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسى للمساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.

وقالت: "إن عائلات الضحايا وكذلك الآلاف الذين تغيرت حياتهم للأبد بسبب ذلك الانفجار ما زالوا ينتظرون.. إنهم يستحقون العدالة والكرامة".

وفى إشارة إلى هدف القرار 1701 المتمثل فى تعزيز أمن لبنان وسيادته وسلطة الدولة فيه، أعربت المنسقة الخاصة عن أملها فى التزام حقيقى بتنفيذ ذلك القرار بكامل مندرجاته.

وأشادت بالدور الذى يؤديه الجيش اللبنانى فى الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، بما فى ذلك تعاونه الوثيق مع اليونيفيل، ودعت إلى استمرار دعم هذه المؤسسة الرئيسية.

وفى الختام، رحبت المنسقة الخاصة باستعداد المجتمع الدولى المستمر لمساعدة لبنان.