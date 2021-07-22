مصرع 337 شخصا فى أعمال العنف بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المسؤولون، حسبما ذكرت قناة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن بعض حالات الوفاة جاءت نتيجة إصابات خطيرة تلقوها أثناء العنف وأعمال الشغب.
وتشهد جنوب إفريقيا خلال الأيام الماضية أعمال شغب وتظاهرات بسبب القبض على الرئيس السابق جاكوب زوما، وتعرض حوالى 800 متجرا للنهب و100 مركز تجارى للدمار وخسائر تقدر بحوالى 10 مليارات راند جنوب إفريقى (685 مليون دولار أمريكى) خلال اعمال العنف هذه.
وحُبس زوما فى سجن إستكورت منذ أن قام بتسليم نفسه يوم 7 يوليو الجارى لتنفيذ حكم بالسجن 15 شهر بتهمة ازدراء القضاء.
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