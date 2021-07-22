كورونا يعود بشراسة إلى تركيا.. الإصابات تتضاعف في أسبوعين

تضاعف عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا خلال أسبوعين ليسجل 9586 اليوم الخميس، في أعلى معدل منذ 19 مايو، كما سجلت البلاد 52 وفاة وفقا لإحصاء رسمي أعقبه تحذير من وزير الصحة.
وقال الوزير فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر "شهدنا مؤخرا أعلى عدد للإصابات. إن لم نحصن أنفسنا باللقاح فإن الوباء لن ينتهي".
ولا تزال الإصابات دون أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل ومايو عندما وصلت إلى أكثر من 60 ألف إصابة.
وتراجعت الإصابات إلى 4418 في الرابع من يوليو عقب إغلاق مشدد انتهى في منتصف مايو.
ورفعت الحكومة التركية آخر القيود في وقت سابق من يوليو الجاري.
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